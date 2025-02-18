Oppenheimer'in Arkasındaki Efsane Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Geliyor

Universal Pictures, Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi The Odyssey'den ilk görüntüyü yayınladı. Filmin sosyal medya platformu X üzerindeki resmi hesabından paylaştığı fotoğrafta Hollywood yıldızı Matt Damon'ı bir gladyatör kıyafetinin içinde görüyoruz.

Sadece o da değil; filmin kadrosunda Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o ve Robert Pattinson gibi isimlerin de bu projede yer alacağı söyleniyor.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

Oppenheimer İle Başarısını Katladı

2023 yılında Oppenheimer yapımı gişe rekorları kırmıştı; dönemin en güçlü rakibi Barbie filmiyle kafa kafaya bir yarış sürdürmüştü. Oppenheimer biyografisinin ardından gelecek olan The Odyssey ise MÖ 8. veya 7. yüzyılda yazılmış olan Antik Yunan destansı şiirini yeniden anlatarak beyaz perdeye uyarlıyor.

Christopher Nolan'ın bu yeni filmi için vizyon tarihi 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

The Odyssey resmi tanıtımı:

The Odyssey, Truva Savaşı sonrasında vatanına dönmek için 10 yıl boyunca dünyayı dolaşan Ithaca kralı Odysseus'un yolculuğunu baz alıyor. Universal, Nolan'ın The Odyssey filmi hakkında daha fazla ayrıntı açıklamasa da, haberler filmin sahip olacağı kadronun bir resmini çiziyor. Yepyeni IMAX film teknolojisi kullanılarak dünyanın dört bir yanında çekilen efsanevi bir aksiyon destanı.

Afişte gördüğümüz Matt Damon, Nolan'ın bir sonraki filminde rol almak için görüşmelerde olduğu bildirilen ilk kişiydi ve bu, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere yedi Akademi Ödülü kazanan 2023'teki Oppenheimer'dan sonra Universal'a dönüşünün bir nişanı olarak öne çıkıyor.