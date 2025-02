Oppenheimer'in Arkasındaki Efsane Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Geliyor

Universal Pictures, Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi The Odyssey'den ilk görüntüyü yayınladı. Filmin sosyal medya platformu X üzerindeki resmi hesabından paylaştığı fotoğrafta Hollywood yıldızı Matt Damon'ı bir gladyatör kıyafetinin içinde görüyoruz.

Sadece o da değil; filmin kadrosunda Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o ve Robert Pattinson gibi isimlerin de bu projede yer alacağı söyleniyor.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG