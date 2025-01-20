Uzmanlardan Elon Musk'a Sert Eleştiri! "Uygunsuz ve Tehlikeli..."

ABD'de TikTok'un 19 Ocak'ta yasaklanması ve satışını zorlayan bir yasanın onaylanması sonrası, milyarder Elon Musk'ın popüler uygulamayı satın almayı düşündüğüne dair iddialar ortaya çıktı.

Musk, 2022 yılında Twitter'ı satın alıp X adını verdikten sonra, şimdi de TikTok'a talip olabilir. Ancak bu durum, uzmanlara göre uygunsuz ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Sosyal Medyada Tekelleşme Riski

TikTok gibi günlük milyonlarca kullanıcısı olan bir uygulamanın daha bir teknoloji milyarderi tarafından satın alınması, sosyal medyada gücün çok az kişinin elinde toplanması anlamına geliyor. Halihazırda ünlü milyarder zaten elinde X gibi bir platformu tutuyorken, TikTok'u satın alması sağlıklı sonuçlar doğurmayacak.

AI Forensics kurucu ortağı Marc Faddoul, Mark Zuckerberg ve Musk gibi liderlerin, toplumun bilgi alımını keyfi bir şekilde yönlendirebilecek çok büyük ölçekli bir güce sahip olduğunu belirtiyor.

İletişim uzmanı Paul Reilly ise sosyal medya algoritmalarının, bu milyarderlerin siyasi veya ticari çıkarlarına hizmet eden içerikleri ön plana çıkardığını söylüyor.

Donald Trump Yönetimi Bu Konuda Zayıf

Uzmanlara göre, Musk TikTok'u satın alırsa X platformunda yaptığı gibi içerik denetimlerini kaldırabilir ve bu da platformun nefret söylemi ve propaganda aracına dönüşmesine yol açabilir.

ABD'de, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) sosyal ağlardaki rekabet ihlallerini denetlemekten sorumlu ama uzmanlar, Donald Trump yönetiminin bu konuda zayıf kalacağını düşünüyor.

Avrupa ise Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile sosyal medya liderlerini denetleme yetkisine sahip. 2023'te X'in içerik denetim politikalarını incelemeye alan Avrupa Komisyonu, Musk'tan ek belgeler istedi.

Bazı kullanıcılar tekelleşmeden kaçmak için yeni platform arayışına girdi. Bunlar Signal, Mastodon ve Bluesky gibi adını duyduğumuz mecralar. Özellikle Bluesky, açık algoritması ve seçim özgürlüğü vermesinden ötürü kullanıcıların bir numaralı tercihi haline geldi. Pek çok bilindik isim, hatta The Guardian gibi gazeteler bile X'i zehirli bir platform olmakla suçlayıp Bluesky'a geçiş yaptığını açıklamıştı.