Bluesky Artık Herkesin Katılımına Açık: Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Açık kaynaklı Twitter alternatifi Bluesky, platformunu herkese açıyor. Geçen ilkbaharda beta olarak açılan hizmetin şu anda biraz üzerinde 3 milyon kullanıcısı bulunuyor, ancak artık potansiyel kullanıcıların katılmak için davetiyeye ihtiyaç duymamasıyla bu sayı hızla artabilir.

Bluesky için önemli bir an, Jack Dorsey'in Twitter'ındaki iç projeden başlayan (Bluesky, Elon Musk'ın devralmasından sonra X olarak bilinen varlıkla ilişkisini sonlandırdı, ancak Dorsey Bluesky'ın yönetim kurulunda yer alıyor.) Şirket, Facebook, X ve TikTok gibi merkezi olarak kontrol edilen platformların birçok eksikliğini giderebileceğini savunan merkezsiz sosyal medya için büyüyen bir hareketin bir parçasıdır.

"Geleceğin sosyal medyasının, açık ve merkezi olması gerektiğine gerçekten inanıyoruz," Bluesky CEO'su Jay Graber, Engadget'e açıklamalarda bulundu. "Bu, genel olarak halkın konuşmasına iyi gelecek bir şey olduğunu düşünüyoruz."

Bluesky'nin ilk dönemdeki heyecanı kaçıranlar için, hizmet işlevsel olarak X ve Threads'e benzer. Kullanıcıların, bazı erken kullanıcılar tarafından "skeet" olarak adlandırılan gönderileri varsayılan olarak kronolojik bir zaman çizelgesinde yer alır, ancak kullanıcılar aynı zamanda diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan birçok diğer algoritmik olarak da takip edebilir.

Yakında, şirket içerik denetimine benzer bir yaklaşım benimseyerek, üçüncü tarafların kendi "etiketleme hizmetlerini" Bluesky içeriği için oluşturmasına izin verecek.

Hizmet, çoğu rakibine göre hala çok daha küçük ve henüz doğrudan mesajlaşma özelliğine sahip değil. Ancak birçok önceden tanınmış Twitter kullanıcısı ve Elon Musk'ın daha az olduğu, daha fazla Tuhaf Twitter havası arayan diğer kullanıcılar için bir sığınak haline geldi.