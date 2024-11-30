Bluesky Avrupa'da Kayıplara Karıştı: İrlanda ve Hollanda’da Yok

Twitter’ın (şimdiki adıyla X) 2019’da başlattığı araştırma girişimi Bluesky'ın, Avrupa Birliği’nde nerede konuşlandığıyla ilgili büyük bir gizem söz konusu. AB Komisyonu, 27 üye ülkenin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) düzenleyicilerine Bluesky’nin Avrupa merkezinin izini sürmeleri için çağrıda bulundu. Ancak anlaşılan, şirket ne İrlanda’da ne de Hollanda’da varlığını bildirmiş. Yani bir nevi hayalet şirket.

İrlanda’nın medya düzenleyicisi Coimisiún na Meán, Bluesky'nin DSA kapsamında İrlanda’da faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir bildirimde bulunmadığını açıkladı—ki İrlanda, Google, TikTok, Meta ve X gibi devlerin Avrupa merkezidir. Şu anda Avrupa’da DSA kapsamındaki 25 "Çok Büyük Çevrimiçi Platformun" (VLOP) 13’ü İrlanda’da yer alıyor.

Hollanda'nın da Haberi Yok

Bluesky’nin İrlanda dışında tercih edebileceği bir diğer popüler merkez olan Hollanda da platformdan bir haber değil. Hollanda’nın DSA düzenleyicisi ACM, şirketin ülkelerinde herhangi bir varlık göstermediğini bildirdi. Snap gibi diğer sosyal medya devleri ise Hollanda’yı merkezi olarak kullanıyor. AB Komisyonu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın açıklamasında Bluesky’nin Avrupa merkezini kaydettirmesi gerektiğini hatırlattı.

45 Milyon Üye Barajı Henüz Aşılmadı

Dijital Hizmetler Yasası’na göre, her platformun AB’deki kullanıcı sayılarını ve yasal olarak nerede kurulu olduklarını açıkladığı bir web sayfasına sahip olması gerekiyor. Ancak Bluesky şu ana kadar bu kapsamda bir adım atmadı.

Bluesky’nin DSA kapsamındaki en sıkı kurallara tabi tutulması için 45 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşması gerekiyor. Ancak şu an sadece 20 milyon küresel kullanıcıya sahip. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğu ABD, Brezilya ve Japonya’da bulunuyor. Avrupa’daki varlığı ise oldukça sınırlı.

Platform şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadıysa da üye sayısını hızla artırmayı sürdürüyor. Bu gidişle sıkı kurallar kategorisinde sınıflandırılması için yeterli zemin hazırlanmış olacak. O zamana kadar Bluesky bir adım atacak mı yoksa başını daha büyük belaya mı sokacak hep birlikte göreceğiz.