Bluesky, Herkese Açıldıktan Sonra Neredeyse 1 Milyon Yeni Kullanıcı Kazandı!

Açık kaynaklı Twitter alternatifi Bluesky, platformunu halka açtıktan sadece bir gün sonra yeni kullanıcı sayısında büyük bir artış gördü.

Hizmet 850.000'den fazla kullanıcı kazanarak toplam kayıt sayısını 4 milyonun üzerine çıkardı.

Bluesky yaklaşık bir yıldır yalnızca davetli beta sürümündeydi ve resmi olarak halka açıldığında 3 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmıştı. Çevrimiçi bir takipçiye göre şu anda 4.1 milyona yakın kayıt var.

Bluesky, Daha Fazla Özelleştirme İmkanı Sunuyor

Bluesky CEO'su Jay Graber X'teki (eski adıyla Twitter) bir gönderisinde “Burada işler yolunda gidiyor” diye yazdı.

Yeni kullanıcı sayısındaki artış, 2019'da Twitter'da bir iç proje olarak başlayan Jack Dorsey destekli platform hakkında hala büyük bir merak olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Meta'nın metin tabanlı bir Twitter alternatifi için pazarı tamamen ele geçirmediğini de gösterdi. Meta'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre şirketin Threads uygulaması aylık 130 milyon kullanıcıya ulaştı.

CEO Graber, Bluesky'ın daha yavaş bir hızda büyümeyi amaçladığını, böylece ani büyüme artışlarının neden olabileceği ek baskı olmadan platformu ve temel protokolü oluşturabileceğini söyledi.

Bluesky'nin geçtiğimiz günlerde bazı teknik sorunlar yaşadığı belirtiliyor, ancak bu kesintiler birkaç saat içinde çözüldü. Platformun geleceği, yeni büyüme ve kullanıcıların ilgisiyle belirlenecek.

Graber'e göre açık kaynak protokolü "sürekli açık" bir API gibi işliyor ve sitede şimdiden kendi deneyimlerini inşa eden düzinelerce geliştirici var. Bluesky ayrıca özel algoritmalar ve kendi içerik denetleme ayarlarınızı seçebilme gibi özelliklerle kullanıcılar için daha fazla özelleştirme özelliği sunuyor.