Bluesky CEO'su, Jay Graber, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i Fena Trolledi

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet her daim mekanik değil. En yakın örnek olarak Bluesky CEO'su Jay Graber'ı ele alabiliriz. Graber, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in geçen seneki tişörtüne göndermede bulundu.

Zuckerberg, geçen yıl "Aut Zuck aut nihil" (Ya Zuck Ya Hiç) yazılı tişörtüyle Roma imparatoru Julius Caesar'a gönderme yapmıştı. Graber ise bu imaya ve Zuckerberg'in "iktidar hırsına karşı" bir cevap verdi; SXSW sahnesine üzerine göndermeli bir tişört giyerek çıktı.

Üzerindeki siyah tişörtün yazısı, geçen yıl Zuckerberg'in giydiği tasarıma benziyordu ama mesaj çok daha sertti: "Mundus sine Caesaribus" yani "Caesar'sız Bir Dünya".

"Merkeziyetsiz Sosyal Medya"

Peki bu tişört neden sosyal medyayı salladı? Ne anlama geliyor?

Bluesky, Meta'nın aksine açık kaynaklı ve "merkeziyetsiz" bir sistemle çalışıyor. Yani platformda tek bir CEO'nun iktidarı yok. Graber'ın tişörtü de bu felsefeyi simgeliyor: "Bir milyarder Bluesky'ı ele geçirse bile, kullanıcılar yeni bir uygulamaya geçebilir" diyor.

Bluesky CEO'su Jay Graber'ın üzerine giydiği bu göndermeli tişört o kadar beğenildi ki Bluesky, birebir replikaları 40 dolardan satışa çıkardı. Tahmin edin ne oldu... tüm stoklar 30 dakika içinde tamamen tükendi.

Öte yandan Meta kanadından bu göndermeye karşı henüz bir cevap gelmedi ancak Zuckerberg'in göndermelerden hoşlandığını hatırlatırsak yakın zamanda ses çıkarabileceğini söyleyebiliriz.