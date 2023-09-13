Bluesky'ın Kullanıcı Sayısı 1 Milyonu Aştı!

Twitter'ın (yeni adıyla X) eski CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky, temmuz ayı itibarıyla 1 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Uygulama, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra daha çok ilgi çekti.

Bluesky'ın kullanıcı sayısındaki artışın birçok nedeni var. Şirketin Twitter'dan ayrılarak bağımsız bir uygulama hâline dönüşmesi, elbette Elon Musk'ın aldığı kararlarla doğru orantılı.

Yavaş Yavaş Büyüyor!

Hatırlarsanız Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi onay işaretlerini kaldırdı. Kısa süre sonra tweet sayısına sınırlama getirmesi üzerine kullanıcılar kendilerine alternatif uygulama aramaya başladı.

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in uygulamaya alternatif olarak Bluesky'ı kurması, kullanıcı sayısında artış yaşamasını sağlamıştı. Şirketin bununla yetinmeyerek kendine stratejik bir yol çizmesi olumlu etkiyi artırdı.

Bluesky'ın strateji ve operasyonlardan sorumlu çalışanı Rose Wang, platformun 1 milyon kullanıcı sayısını aştığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.

Adım adım ilerleyen Bluesky'ın bekleme listesi ve mevcut kullanıcıların gönderdiği davetiyeler aracılığıyla erişim sunması, zaman içinde daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağladı.

Bluesky'ın kullanıcıları dikkatli ve güvenli bir şekilde bünyesine katma yaklaşımı, uygulamanın yakında daha fazla büyüyebileceğine işaret ediyor.

Artık yalnızca X'ten değil diğer uygulamalardan da kullanıcı çeken uygulama, popülaritesini gittikçe artırıyor.

Peki siz Bluesky hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.