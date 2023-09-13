Elon Musk'ın Başı Belada: Dijital Nefretle Mücadele Merkezi X'e Dava Açtı

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk satın aldıktan hemen sonra X nefret söyleminin arttığı bir platform halini aldı. Çünkü Musk platformda devasa bir işten çıkarma gerçekleştirdi, bu yüzden ağdaki denetim büyük oranda ortadan kalktı. Durum ciddi şekilde kötüleşince Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (Center for Countering Digital Hate / CCDH) devreye girdi.

CCDH bu konuda birçok içerik üretti ve herkesin görebileceği uyarılarda bulundu. Raporlar ciddileşince bunlara karşı bir adım atan X, CCDH’yi “söylemleri üzerinden reklam verenleri kaçırdı” iddiasıyla dava etmekle tehdit etti.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Kararlı

Şirket avukatı Alex Spiro’ya göre CCDH, X’in itibarına zarar vermek amacıyla düzenli olarak kışkırtıcı,iddialarda bulunan makaleler yayınlıyordu. Avukat bunların sona erdirilmesi isteniyordu. CCDH, X’in Blue’ya abone olanlar tarafından gönderilen nefret söylemlerinin yüzde 99’una karşı harekete geçmediğini belirtiyordu.

Spiro, CCDH’nin rakipleri tarafından finanse edildiğine inanmaya başladıklarını belirtirken, bu konuda CCDH CEO’su ise, “Elon Musk kendisini eleştirenleri susturmak istiyor, böylece olumsuz sonuçlardan kaçınarak yanlış bilgilere yer vermeye devam edebilecek.” açıklamasını yapmıştı.

“Araştırmalarımızın arkasındayız ve Musk’ın tehditlerinden korkmayacağız.” diyen CCDH, tehdit sonrasında X tarafından dava edilmişti. X maddi tazminat ve CCDH’nin verilerine erişimini engelleyen bir tedbir kararı talep ediyor.

CCDH ise boş durmuyor. 23 sayfalık yeni bir rapor yayınlayan kurum, X’in nefret söyleminin platformda kalmasına izin verdiğini belirtiyor. Paylaşılan raporda, araştırmacıların X’teki 100 farklı hesaptan nefret içerikli 300 gönderiyi nasıl topladığı ve bunlardan bazılarının bariz ırkçılık, antisemitizm içerdiğini gösteriyor.

Davanın nasıl sonuçlanacağı şuan meçhul. Sizce X gerçekten nefret söylemleriyle dolu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.