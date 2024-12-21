Bluesky'dan "Çok Şükür" Dedirten Yeni Güncelleme Geldi

Bluesky, son aylarda yeni kullanıcı akınıyla artan sahte hesap sorunlarını çözmeye çalışıyor. Nicedir kimlik doğrulama sorunlarıyla gündeme gelen sosyal medya platformunda, gelen güncellemeyle birlikte artık kendi alan adınızı kullanarak platform kimliğinizi doğruladığınız zaman eski .bsky.social kullanıcı adınız boşa çıkarılmayacak.

Süreç daha önce orijinal adınızı yeniden başvurarak almanızı gerektiriyordu ve bu durum, kimliğinizle başka birinin hesap açmasına olanak tanıyordu.

Bluesky Büyüyor ama Sahte Hesap Kaynıyor

Cornell Tech’ten bir çalışma, uygulamadaki en çok takip edilen 100 hesabın %44’ünün bir çift hesap tarafından taklit edildiğini ortaya koydu.

Kasım ayı sonunda devreye giren yeni politikalarla kapsamında parodi, hiciv ya da hayran hesaplarının kendilerini hem biyografilerinde hem de kullanıcı adlarında açık bir şekilde belirtmeleri zorunlu hale getirildi.

Ek olarak taklit ederek takipçi kazanıp sonradan kimliğini değiştirme (identity churning) davranışı da katı bir şekilde yasaklandı.

Bildirimler Sekmesi Değişti: "Bahsedenler" Kısmı Eklendi

Bu güncellemede kimlik doğrulamanın yanı sıra bildirimler kısmında da iyileştirmeler yapıldı. Bluesky’a eklenen yeni bir “Bahsedenler” sekmesi, bildirimlerde sizinle ilgili yanıtları daha kolay bulmanızı sağlıyor.

Ayrıca yanıtlarınızı nasıl göstermek istediğinizi belirlemek için de yeni bir düğme entegre edildi. Böylece kullanıcılar, yanıtları düz bir sıra halinde ya da konu başlıkları altında gruplanmış olarak görüntüleme seçeneğine erişebilecekler.