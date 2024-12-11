Ücretsiz De Bir Yere Kadar: BlueSky Yeni Ücretli Abonelik Sistemi Üzerinde Çalışıyor

Sosyal medya platformu Bluesky, X'in rakibi olarak ona benzer bir özellikle sahneye çıkıyor. Ekim ayında 15 milyon dolarlık Seri A yatırımını açıkladığında, abonelik tabanlı yeni bir gelir modeli geliştirme planlarını ilk kez paylaşılmıştı. Abonelik sisteminin detaylarına dair bir liste de yakın zamanda yayınlandı.

Yüksek Kaliteli Video ve Profil Özelleştirmeleri

Bluesky'nin GitHub sayfasında paylaşılan taslakta belli başlı özellikler yer alıyor. Bazısı profil özelleştirmeleri ve daha yüksek kalitede video yükleme seçenekleri olarak sıralanıyor. Bluesky'nin ücretli özellikler arasında özel uygulama simgeleri, Bluesky+ profil rozeti, yazılı içerik çevirisi, gönderi analitikleri ve yer imi klasörleri gibi başka işlevlerin de yer alma ihtimali var.

Bu özellikle birlikte Bluesky, X ile aynı kulvarda rekabet etmeye başlayacak gibi görünüyor.

Bluesky Profil Rozeti Satacak Mı?

X platformu halihazırda "mavi tik" profil rozetini abonelik sistemini satın alan kullanıcılara sunuyor. Bluesky+ aboneliği de kullanıcı doğrulaması sunmayı da planlıyor olabilir.

Ancak X'in aksine bu özellik sadece bir yer tutucu metin olabilir ve kesin olmamakla birlikte, Bluesky’nin doğrulama konusunda açık bir yaklaşım geliştirdiği biliniyor.

Eğer doğrulama abonelik aracıyla ücretli hale gelirse, bu farklı bir model şeklinde kullanıma açılacaktır.

Bluesky+ Premium Fiyatı

Bluesky+ için aylık 8 dolar veya yıllık 72 dolar fiyatlandırma önerisi GitHub taslağında yer almakla beraber henüz kesinleşmiş değil.

Bluesky mühendislerinden Dan Abramov, gösterilen listedeki verilerin şu an için test edildiğini ve kesinlik payı olmadığını bildirdi.