X'in Yapay Zeka Aracı Grok Ücretsiz Oldu: Artık Herkes Kullanabiliyor!

Yapay zeka dünyasının gelişmesi ile birlikte OpenAI'ın ChatGPT'sine karşı Google ve Microsoft'tan sırasıyla Gemini ve Copliot hamleleri gelmişti. Ünlü milyarder Elon Musk ise geçtiğimiz sene geliştirmeye başladığı Grok ile ChatGPT'ye rakip oldu.

Şimdi ise X platformuna bağlı olarak çalışan Grok ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar X'in yalnızca Premium aboneleri tarafından kullanılabilen yapay zeka araç için ücretsiz bir sürüm geliştirdildiği açıklandı.

X, Grok'un Ücretsiz Sürümünü Yayınlamaya Başladı

Geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın yapay zeka şirketi tarafından kullanıma sunulan Grok, kısa bir süre öncesine kadar yalnızca X platformundaki Premium üyelerin erişimine açıktı. Ancak geçtiğimiz gün şirket, bu durumu tamamen değiştirecek bir hamleye imza attı.

Aktarılanlara göre Grok için geliştirilen yeni ücretsiz bir sürüm, bazı ülkelerdeki X hesapları için kademeli bir şekilde yayınlanmaya başladı. Kullanıcılar, söz konusu sürüme herhangi bir üyelik ücreti ödemeden erişim sağlayabiliyor.

Öte yandan Grok’un yeni sürümünü eskisine kıyasla daha tutumlu. Yapay zeka aracının her 2 saatte bir 10 görsel üretebildiği ve günlük yalnızca 3 görseli analiz etmekle sınırlı olduğunu bildiriyor. Platform, kullanıcıları Grok'u daha fazla kullanmak istedikleri taktirde X Premium aboneliğine yönlendiriliyor.

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