BluTV Ekim 2021 İçerikleri Belli Oldu

BluTV Ekim 2021 içerikleri açıklandı. Peki, yerli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine ekim ayında hangi içerikler eklenecek? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BluTV Ekim 2021 İçerikleri Listesi

Yerli dijital yayın servisi BluTV, her ay düzenli olarak yeni içerikler ekleyerek içerik kütüphanesini güncel tutuyor. Popüler dijital yayın hizmeti BluTV, resmi YouTube kanalı üzerinden bir video yayımladı.

Yayımlanan video ile birlikte ekim ayında platformun kütüphanesine hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. Böylece çok sayıda kullanıcının kafasında oluşan soru giderildi. BluTV Ekim 2021 içerikleri şu şekilde:

1. The Gentlemen

Aksiyon, komedi ve suç ögelerine sahip olan The Gentlemen, ekim ayı içerisinde BluTV isimli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. 2019 yılında vizyona giren The Gentlemen'ın yönetmenliğini Guy Ritchie üstlendi. 1 saat 53 dakika uzunluğundaki filmin 7,8 IMDb puanına sahip.

2. Burning

2018 yılında vizyona giren Burning isimli film, yerli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. Dram ve gizem ögelerine sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Steven Yeun, Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo ve Kim Soo-Kyung gibi isimler bulunuyor. Yeun daha önce popüler zombi dizisi The Walking Dead'de yer almıştı.

3. Honeyland

Ekim ayında BluTV isimli yerli dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklencek yapımlar arasında Honeyland isimli belgesel filmi yer alıyor.

4. The Square

2017 yılında vizyona giren The Square isimli filmin oyuncu kadrosunda Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Marina Schiptjenko gibi isimler bulunuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ruben Östlund'un üstlendiği film 7,2 IMDb puanına sahip.

5. Transit

Bilim kurgu ve dram ögelerine sahip olan Transit, 2018 yılında vizyona girdi. 6,9 IMDb puanına sahip olan yapımın yönetmenliğini Christian Petzold üstlendi.

6. Seberg

Yönetmenliğini Benedict Andrews'in üstlendiği Seberg, 5,8 IMDb puanına sahip. 2019 yılında vizyona giren film 1 saat 42 dakika uzunluğunda. Biyografi, dram ve gerilim ögelerine sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Kristen Stewart ve Margaret Qualley gibi isimler bulunuyor.

7. Wildlife

Dram türündeki Wildlife, 2018 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Paul Dano'nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ed Oxenbould, Jake Gyllenhaal ve Zoe Margaret Colletti gibi isimler yer alıyor.

8. How To Talk To Girls At Parties

Dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek yapımlar arasında 2017 yılında vizyona giren How To Talk To Girls At Parties da yer alıyor.

9. Happy End

Senaristliğini ve yönetmenliğini Michael Haneke'nin üstlendiği Happy End, bu ay içerisinde platforma eklenecek.

10. Still Alice

2014 yılında vizyona giren Still Alice, 7,5 IMDb puanına sahip. Dram filminin oyuncu kadrosunda Julianne Moore, Alec Baldwin ve Kristen Stewart gibi isimler bulunuyor.

11. The Globe

The Globe isimli yarışma programı ekim ayında dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek.

12. Celebrity Lou Joyride

Celebrity Lou Joyride isimli program bu ay içerisinde BluTV kullanıcıları ile buluşacak.

13. No Responders Left Behind

Popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek yapımlar arasında No Responders Left Behind da bulunuyor.