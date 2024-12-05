Esnafa Konum Vergisiyle İlgili Bakanlıktan Açıklama Geldi: Vergiyle İlgili Detaylar Açıklandı

Bugün bazı medya organlarında yer alan "esnafa konum vergisi geliyor" haberlerine ilişkin hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından net bir açıklama yapıldı. İki taraf da bu iddiaların asılsız olduğunu duyurarak kimsenin itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyunda Gereksiz Tedirginliğe Sebep Oldu

Bakanlığın açıklamasında, konunun yanlış anlaşıldığı ve bu haberlerin kamuoyunda gereksiz bir tedirginlik yarattığı vurgulandı. Yapılan açıklamaya göre 7221 sayılı Kanun, sosyal medya hesaplarından konum paylaşımı yapan esnafı değil, coğrafi veriler üreterek gelir elde eden kişi ve kurumları kapsıyor. Sosyal medya üzerinden konum paylaşan esnaftan herhangi bir şekilde vergi alınması söz konusu olmayacak.

Aynı şekilde, DMM de bu iddiaları yalanladı ve konunun esnafı ilgilendirmediğini açıkça ifade etti. Kamuoyuna yapılan çağrıda, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

Sonuç olarak esnafın tedirgin olmasını gerektirecek bir durumun olmadığı ortaya çıktı.