BluTV Satıldı: Bakın Hangi Şirket Satın Aldı?

Türkiye'nin streaming pazarında önemli bir gelişme yaşandı. BluTV, Türk girişimcisi Doğan Yalçındağ tarafından kurulan ve Türkiye'nin ilk büyük streaming platformu olarak öne çıkan bir platform satıldı.

BluTV'nin Dev Satın Almasıyla Türk Streaming Pazarında Yeni Dönem

BluTV kısa sürede Türkiye pazarında Netflix gibi dev bir uluslararası platformla rekabet edebilecek bir konuma gelmişti. Ayrıca Arap dünyası medya gruplarıyla işbirliği yaparak bu pazarda da kendine sağlam bir yer edinmişti.

Warner Bros Discovery'nin geçen yıl BluTV'nin bir kısmını satın alması şirketin dikkatini çekmişti. Ancak dün imzalanan anlaşma ile birlikte, BluTV'nin tamamı artık bu küresel medya devine geçmiş oldu.

Warner Bros Discovery, Türkiye pazarına çok tutulan dizileri üreten HBO'nun da sahibi. Özellikle "Games of Thrones" ve "Sopranos" gibi fenomen dizilere imza atan HBO'nun BluTV bünyesine katılmasıyla birlikte, Türk streaming pazarında hareketlenme bekleniyor.

Bu gelişme aynı zamanda Türkiye'deki ekonomik iyileşmenin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. Warner Bros Discovery, BluTV'nin tamamını satın alarak Türkiye'deki streaming pazarına güçlü bir giriş yapmış oldu.

Türkiye'de daha önce Fox TV'nin ardından Disney'nin de büyük yatırımlar yapmasıyla birlikte, Warner Bros Discovery'nin gelişiyle pazarın daha da dinamik bir hale gelmesi bekleniyor.