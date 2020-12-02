BluTV Ücretsiz Oluyor! Açıklama Geldi: Hemen İndirin

BluTV ne zaman ücretsiz olacak?Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz üzere yeni yasaklar getirildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında BluTV ücretsiz olarak izlenilebilecek.

BluTV Ne Zaman Ücretsiz Olacak? BluTV Nedir?

Yapılan açıklamaya göre, bu hafta sonu ücretsiz olarak BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri para vermeden izleyebileceksiniz. BluTV tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle."

Yasaklar az önce başladı.⏰ Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle. 🙌🏻 pic.twitter.com/YijJL2ZnOx — BluTV (@BluTV) December 1, 2020

BluTV'den filmleri, dizileri ve televizyon kanallarını izleyebilmektesiniz.

Belgesel, spor, ulusal olmak üzere 30’a yakın kanalın yanında film, dizi, spor, çocuk, belgesel, yetişkin kategorilerinde yüzlerce içeriğe mobil üzerinden kablosuz veya 3G/4.5G bağlantınız üzerinden ulaşabileceğiniz BluTV uygulamasında yayın kalitesi internet bağlantı hızınıza göre otomatik olarak ayarlanıyor. Böylece donma yaşanmıyor.

BluTV, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan bir dijital televizyon olarak öne çıkıyor. İçerisinde çok fazla dizi ve filmi barındıran BluTV'yi indirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit.

BluTV indir butonuna basarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.