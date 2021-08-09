BM'den İnsanlık İçin Kırmızı Kod: Kaçacak Yer Yok

BM insanlık için kırmızı kod uyarısında bulundu. IPCC'nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) son raporu, insan kaynaklı iklim değişikliğinin hızlı ve riskli olduğu konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler'in Pazartesi günü yayınlandığı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre Dünya o kadar çok ısınıyor ki, yaklaşık on yıl içinde sıcaklıklar muhtemelen dünya liderlerinin önlemeye çalıştığı seviyeyi geçecek. ABD Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezinde kıdemli iklim bilimci olan ortak yazar Linda Mearns, "Daha da kötüleşeceği garanti edildi. Güvenli bir alan göremiyorum. Kaçacak yer yok, saklanacak bir yer yok." dedi.

İklim değişikliğini açıkça insan kaynaklı olarak nitelendiren Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporu, 21. yüzyıl için 2013'te yayınlandığından daha kesin tahminlerde bulundu.

Dünya geçtiğimiz bir buçuk yüzyılda zaten yaklaşık 1,1 santigrat derece ısındı. Dünya liderleri ısınmayı 19. yüzyılın sonlarından bu yana 1,5 santigrat derece ile sınırlamaya karar vermişti. Ne kadar karbon emisyonunun kesildiğine bağlı olarak geleceğe yönelik beş senaryonun her biri, 2015 Paris iklim anlaşmasında belirlenen daha katı iki eşikten geçiyor.

BM'den insanlık için kırmızı kod açıklaması

BM Genel Sekreteri António Guterres bu raporun insanlık için kırmızı bir kod olduğunu söyleyerek şunları aktardı: "Alarm zilleri kulakları sağır ediyor ve kanıtlar reddedilemez: Fosil yakıtların yakılmasından ve ormanların yok edilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonları gezegenimizi boğuyor ve milyarlarca insanı riske atıyor."

Guterres ayrıca yeni kömür santrallerine, yeni fosil yakıt arama ve geliştirme faaliyetlerine son verilmesi ve hükümetlerin, yatırımcıların ve işletmelerin çabalarını düşük karbonlu bir geleceğe aktarmaları çağrısında bulundu. "Bu rapor, gezegenimizi yok etmeden önce, kömür ve fosil yakıtlar için ölüm çanı çalmalıdır." dedi.

Bu çağrı, 1988'den beri IPCC'nin altıncı kez alarm verdiği anlamına geliyor. Uzmanlar sıcaklık artmasının her türlü felaketi beraberinde getireceğine inanıyor.

Met Éireann İklim Hizmetleri, Araştırma ve Uygulamalar Başkanı Dr. Saji Varghese şunları söyledi: "İnsan kaynaklı iklim değişikliği, tehlikeli ve yıkıcı sellerden aşırı sıcaklıklara, kuraklık ve orman yangınlarına kadar tüm dünyada aşırı hava olaylarını beraberinde getiriyor. Sıcaklıktaki her değişiklik ile bu tür olayların büyük ölçüde artması bekleniyor."