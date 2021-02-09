Gizli BM Raporu: K. Kore Nükleer Silahlar İçin 300 Milyon Dolar Çaldı

Ortaya çıkan son raporda BM, Kuzey Koreli hackerların 300 milyon dolar çaldığını düşünüyor. Gizli BM raporuna göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları nükleer silahları ödemek için 300 milyon dolardan fazla para çalmış olabilir.

Birleşmiş Milletler üyesi bir devlet, Kuzey Kore hükümetine bağlı bilgisayar korsanlarının Kasım 2019-2020 arasında değerli sanal varlıkları çaldığını iddia etti. Kuzey Kore nükleer programları için yurt dışından teknoloji almaya devam ederken, hackerları aracı olarak kullanmakla suçlanıyor.

BM iddiası: Kuzey Koreli hackerlar 300 milyon dolar çaldı

Dünya basınında her zaman gündem olmayı başaran Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bu sefer çok büyük bir hack faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülüyor. CNN'de yayınlanan BM'nin gizli raporu, bir grup Kuzey Koreli bilgisayar korsanının, uluslararası hukuku ihlal ederek nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek için yüz milyonlarca dolar çaldığını söylüyor.

Gizli olan raporun ayrıntıları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki güvenilir kaynaklar tarafından sızdırıldı. Raporda, mali krizden derinden rahatsız olan Kim Jong Un hükümetinin, finansal kurumlara ve sanal borsalara silah karşılığı operasyonlar düzenlediği iddia ediliyor.

Kuzey Kore, yıllardır güçlü nükleer silahların yanı sıra sofistike füzeler geliştirmeye çalıştığını da açıkça ortaya koyan ülkelerden birisi. Ancak yurt dışından alınan teknolojilerin ödemesi için alışılmamış bir yol izleniyor gibi gözüküyor.

BM araştırmacıları, Kuzey Kore'nin bir dizi nükleer balistik füze fırlatması geliştirdiğini de tahmin ediyor, ancak bu füzelerin başarılı olup olmadığı belli değil. Rapor ayrıca BM'nin Kuzey Kore hükümetine yaptırım uygulamasının mümkün olduğunu iddia ediyor.

CNN'de hazırlanan raporun detaylarında, Koronavirüse karşı alınan tedbirlere de değiniliyor. 2020 yılı itibarıyla Kuzey Kore, Koronavirüs vakalarını önlemek için dış dünya ile tüm bağlarını kopardı. Çin dahil hemen hemen tüm ülkelerde ticaretin askıya alınması ise ülkenin ekonomik faaliyetlerini büyük zarara uğrattı.

Google'dan Kuzey Koreli hacker uyarısı

Ayrıca daha önce Google, Kuzey Koreli hackerlara karşı uyarmıştı. Sahte sosyal medya adresleri üzerinden siber güvenlik yazarı gibi davranan Kuzey Koreli hackerlar, güvenlik araştırmacılarını riske atıyor olabilirdi. Google, güvenlik araştırmacılarıyla etkileşim kurmak için LinkedIn, Telegram, Discord, Keybase ve e-posta verilerinin kullanıldığını belirledi.