192 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Beelink, AMD Ryzen AI Max+ 495 işlemcisine sahip GTR9 Pro'yu global pazarda satışa sundu. 128 GB ve 192 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan bilgisayarın büyük yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırmak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olduğunu söylemek mümkün.

Beelink GTR9 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik Beelink GTR9 Pro İşlemci AMD Ryzen AI Max+ 495 Mimari Zen 5 Çekirdek / İş parçacığı 16 / 32 Maksimum frekans 5,2 GHz L3 önbellek 64 MB Grafik birimi Radeon 8065S Grafik mimarisi RDNA 3.5 Bellek 128 GB / 192 GB LPDDR5X-8533 Depolama 2 TB / 4 TB SSD SSD yuvası 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Ethernet 2 x 10 GbE USB 2 x USB4, 40 Gbps Görüntü çıkışları HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 Kablosuz bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Soğutma Çift fan ve buhar odacığı Güç kaynağı 230 W İşletim sistemi Windows 11 Pro Kasa Alüminyum Boyutlar 180 x 180 x 90,8 mm Ağırlık Yaklaşık 2,34 kg Garanti 3 yıl

Ryzen AI Max+ 495 İşlemcisi Neler Sunuyor?

AMD'nin Zen 5 mimarisini kullanan Ryzen AI Max+ 495, 16 fiziksel çekirdek ve 32 iş parçacığı içeriyor. İşlemcinin çalışma frekansı 5,2 GHz seviyesine çıkabiliyor. L3 önbellek kapasitesi 64 MB, L2 ve L3 önbelleklerin toplamı ise 80 MB. Bu arada bilgisayarda Radeon 8065S dahili ekran kartı bulunuyor. Blgisayarda görüntü işleme görevleri bu dahili ekran kartı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Beelink GTR9 Pro'da Kaç GB RAM Bulunuyor?

GTR9 Pro, 128 GB ve 192 GB LPDDR5X olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. RAM doğrudan anakarta lehimlendiği için sonradan yükseltme yapılamıyor. Depolama tarafında ise iki adet M.2 2280 PCIe 4.0 x4 yuvasının her biri 8 TB'a kadar SSD desteği mevcut. Bu da toplam depolama kapasitesinin 16 TB'a ulaşabilmesini sağlıyor.

Beelink GTR9 Pro Kaç Monitör Destekliyor?

GTR9 Pro, HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 bağlantıları üzerinden görüntü aktarabiliyor. İki USB4 portu da görüntü çıkışını destekliyor. Bilgisayara aynı anda dört monitör bağlanabiliyor. Ağ bağlantısı için iki adet 10 GbE Ethernet portu mevcut. Kablosuz bağlantı içinse MediaTek MT7925 kartı yer alıyor. Ayrıca bilgisayarda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğinin yer aldığını belirtelim.

Beelink GTR9 Pro'nun Soğutma Sistemi Nasıl?

Dört adet mikrofon ve çift hoparlöre sahip olan bilgisayarda iki fan ve buhar odacığından oluşan bir soğutma sistemi bulunuyor. Buhar odacığı, işlemciden gelen ısıyı daha geniş bir yüzeye dağıtarak fanların soğutma işlemini kolaylaştırıyor. Bu arada bilgisayar Windows 11 Pro işletim sistemiyle geliyor.

Beelink GTR9 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

128 GB RAM + 2 TB SSD: 4.799 dolar (241.591 TL)

4.799 dolar (241.591 TL) 192 GB RAM + 2 TB SSD: 7.399 dolar (372.481 TL)

7.399 dolar (372.481 TL) 192 GB RAM + 4 TB SSD: 7.799 dolar (392.618 TL)

Beelink GTR9 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Beelink EQ14 ve Beelink Mini S dahil olmak üzere Beelink'in pek çok bilgisayarı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda GTR9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. GTR9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Beelink GTR9 Pro, teknik özellikleriyle etkileyici olsa da fiyatı nedeniyle herkese hitap eden bir bilgisayar değil. Bence 192 GB RAM seçeneği, büyük yapay zeka modellerini kendi bilgisayarında çalıştırmak isteyenler için önemli bir avantaj fakat yalnızca oyun oynamak, günlük işlerini halletmek veya içerik üretmek isteyen biri için bu kadar yüksek bir bütçe ayırmak pek mantıklı görünmüyor.