BMW'den Apple'ın Canını Sıkacak CarPlay Açıklaması!

Günümüzde satışa sunulan araçların büyük bir bölümü CarPlay desteği ile geliyor. Bu sayede uygun fiyatlı araçlarda bile navigasyon müzik gibi konularda iyi bir deneyim elde edilebiliyor. Apple bu yılın başlarında çok daha gelişmiş bir versiyon olan CarPlay Ultra'yı duyurdu.

Yalnızca müzik ve navigasyonla sınırlı kalmayan bu sistem, aracın gösterge panelinden klima ayarlarına kadar tüm dijital arayüzlerini Apple ekosistemine entegre ediyor. Aston Martin bu sisteme entegre olan ilk marka olurken, Alman otomobil devi BMW bu yeni sistemine “hayır” diyen otomobil üreticilerinden biri oldu.

BMW: CarPlay'in Geleceğini Parlak Görmüyoruz!

BMW’nin Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephan Durach, yakın zamanda düzenlenen bir basın etkinliğinde CarPlay Ultra hakkında pek de olumlu konuşmadı. Durach, “Şimdiye kadar gördüklerime bakarsanız, pek heyecan verici değil” diyerek başladı.

Yeni BMW modellerinde CarPlay Ultra’ya yer verilip verilmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Dürüst olmak gerekirse, bizim kendimize özgü ekranlarımız ve ekran düzenimiz var. Ve tamamen ikna olmuş durumdayım: Bizim kurulumumuz çok daha yetenekli.”

BMW, Apple’ın sunduğu araç içi deneyimden daha iyisini sağlayabileceğini iddia eden tek üretici değil. Tabii ki BMW’nin sisteminin “çok daha yetenekli” olduğu iddiası tartışmaya açık.

BMW’nin iDrive platformu CarPlay Ultra’nın temel işlevlerini karşılayabilse bile, Apple ekosisteminin araç içine kusursuz şekilde uzanan avantajlarını bire bir sunmak kolay görünmüyor.

Durach insanların CarPlay’i düşündüklerinden daha az kullandığını da iddia etti. Bu yorumu, BMW’nin araç içi kullanım verilerine dayandırdığı belirtiliyor. Tüm bunlar, BMW sahiplerinin yakın zamanda CarPlay Ultra desteği beklememesi gerektiği anlamına geliyor.