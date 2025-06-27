Apple Otomobilleri Kuşatıyor: CarPlay Ultra Destekleyecek Üreticiler Netleşti!

Otomotiv dünyasında tüm gözler, CarPlay Ultra’ya çevrilmiş durumda. Teknoloji devi Apple, uzun zamandır gündemde olan bu gelişmiş araç içi yazılımını geçtiğimiz ay resmen duyurdu. Tanıtımın ardından araç sahipleri, hangi otomobil üreticilerinin bu yeni sistemi destekleyeceğini merak etmeye başladı. Son olarak Apple CarPlay Ultra destekleyecek otomobil markaları netleşti.

Apple CarPlay Ultra Destekleyecek Otomobil Markaları

Bilmeyenler için CarPlay Ultra, ilk kez 2014’te tanıtılan klasik CarPlay’in çok daha ileri bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Artık yalnızca müzik ve navigasyonla sınırlı kalmayan bu sistem, aracın gösterge panelinden klima ayarlarına kadar tüm dijital arayüzlerini Apple ekosistemine entegre ediyor. Böylece sürücülere çok daha kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Ayrıca CarPlay Ultra sayesinde aracın pek çok kontrolünü doğrudan iPhone üzerinden yönetmek de mümkün hale geliyor.

Şu anda CarPlay Ultra desteğini sunan tek marka Aston Martin. Lüks spor otomobilleriyle tanınan İngiliz üreticinin ardından Hyundai, Kia ve Genesis gibi Kore merkezli markalar da bu sistemi araçlarına entegre edeceklerini duyurdu. Bunlarla birlikte yine bir lüks otomobil üreticisi olan Porsche de benzer bir açıklama yaptı.

Öte yandan bazı üreticiler ise Apple’ın bu yeni teknolojisine mesafeli yaklaşıyor. Audi, Mercedes-Benz, Polestar, Renault ve Volvo gibi büyük markalar, CarPlay Ultra’yı sunmayı düşünmediklerini açıkça dile getirdi. Ayrıca General Motors bünyesindeki Chevrolet, Cadillac ve GMC markalarının da bu listeye dahil olması bekleniyor.

Honda, Acura, Ford, Lincoln, Nissan, Infiniti, Jaguar ve Land Rover gibi markaların durumu ise hala belirsizliğini koruyor. Toyota, Lexus, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM ve Volkswagen gibi üreticilerden de henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

CarPlay Ultra Sunanlar

Aston Martin

CarPlay Ultra Sunacaklar

Hyundai

Kia

Genesis

Porsche

CarPlay Ultra Sunmayacaklar

Audi

Mercedes-Benz

Polestar

Renault

Volvo

General Motors (Chevrolet, Cadillac, GMC)

Belirsiz