BMW'den İddialı Bir Hamle Geliyor: Elektrikli Bisikletleri Bu Yıl Çıkabilir!

Araba modelleriyle dünya genelinde beğenilen ve talep gören bir marka olan BMW, Angell Mobility ile yaptığı ortaklık sayesinde elektriklik bisiklet pazarına girebilir.

Son dönemde elektrikli bisiklet üretimi yapan pek çok araba markası var. Audi'nin Fantic ile elektrikli bisiklet üretimi için iş birliği yapması buna en büyük örneklerden biri oluyor. Fransız bisiklet üreticisi olan Angell Mobility ile BMW'nin de anlaşma yaptığına yönelik bir duyuru yapıldı.

BMW, Elektrikli Bisiklet Pazarında Boy Gösterebilir

Elektrikli otomobiller sonrasında son dönemde büyük bir popülerlik yakalayan elektrikli bisikletler büyük markaların dikkatinden kaçmıyor. Üretim olarak farklı ve alanında iyi olan üreticilerle anlaşarak ilerleyen markalar, doğrudan bisiklet üreticileri ile ortaklık kuruyor. Şimdi bu güruha BMW de katıldı.

"Mini" adıyla piyasaya elektrikli bisiklet süreceği duyurulan BMW, henüz tasarıma ve bisikletin neye benzeyeceğine dair herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Bike Europe'a göre markanın elektrikli bisikletlerinin büyük bir hız ile bu yıl sonunda hazır hale gelebilir.

BMW'nin anlaştığı Angell Mobility yeni bir şirket. 3 yıl önce kurulmuş ve sektörde yeni olmasına rağmen hırsızlığa karşı koruma teknolojisi, uygulama bağlantısı ve dönüş sinyalleri noktasında en iyi e-bisiklet üretici olarak adını duyurmayı başarmış.

Otomobil devi BMW'nin bu girişiminin ilk olmadığını hatırlatmakta fayda var. Daha önce yüksek güçlü elektrikli bisiklet haricinde küçük elektrikli scooterlar ve kargo elektrikli bisikletler özelinde konseptler tanıtmıştı.