BMW Tepki Gören Kararından Geri Dönüyor: Isıtmalı Koltuklar Artık Ücretsiz!

BMW geçen yıl ısıtmalı araç koltukları için abonelik seçeneği sunduğunda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Kış aylarında arka koltuğunuzu sıcak tutmak için aylık 18 dolar ödemek zorunda kalma fikri hâlâ her zamanki gibi saçma görünüyor ancak iyi haber şu ki Alman otomobil üreticisi artık bu abonelik sistemini kaldırmaya karar verdi.

Müşterileri özellikle rahatsız eden şey, daha önce standart olarak beklenen işlevler için fazladan para ödemeye zorlandıklarını hissetmeleriydi. Hatta bu durum, bir hacker topluluğunun ekstra ödeme yapmak istemeyenler için bu özelliğin kilidini açmak üzere hizmetlerini sunmasına yol açmıştı.

Her ne kadar bu yaklaşım dünyanın her yerinde uygulanmamış olsa da Almanya, Birleşik Krallık ve diğer bazı ülkelerdeki BMW sahipleri bu ödemeyi gerçekleştirmek zorundaydı.

BMW Isıtmalı Koltukları Ücretli Satma Kararından Neden Döndü?

Ancak BMW'nin satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Pieter Nota, Autocar ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, sürüş ve park yardımı gibi bazı işlevleri yalnızca abonelik olarak sunmaya devam ederken, ısıtmalı koltukların artık abonelik hizmetiyle satılmayacağını söyledi.

Nota, "Isıtmalı koltukları daha sonra aktive etme şansı sunarak müşteriye ekstra bir hizmet sağlayacağımızı düşündük ancak kullanıcı kabulü o kadar da yüksek değil. İnsanlar iki katı para ödediklerini düşünüyorlar, ki bu aslında doğru değildi ama her zaman söylediğim gibi algı gerçekliktir. Bu yüzden bunu durdurduk." ifadelerini kullandı.

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