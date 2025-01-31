BMW M3 CS Touring: Dünyanın En Güçlü Alışveriş Arabası

550 beygir ve karbon fiberin karşımı M3 CS Touring modeli karşımızda! M3 CS Touring, ağırlık tasarrufu için karbon fiber malzemenin yoğun kullanımıyla göz doldururken Twin-turbo 3.0 litrelik inline-6 motor, yeni motor yönetim yazılımı ve daha yüksek turbo basıncı sayesinde 550 beygir güç üretiyor. İşte dünyanın en güçlü "alışveriş arabalarından" birinin detayları:

3.5 Saniyede 100 KM'ye Çıkıyor

M3 Competition Touring'e kıyasla 20 beygir daha fazla güce sahip olan M3 CS Touring, 3.5 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. BMW muhtemelen bu rakamları açıklarken biraz mütevazı davranmış. Gerçek zamanlı performansta çok daha hızlı sonuçlar alınabileceği düşünülüyor.

M3 CS Touring, ağırlık tasarrufu için karbon fiber malzemenin yoğun kullanımıyla dikkat çekiyor. Karbon fiberin yoğunluklu olarak kullanıldığı alanlar kaput, ön splitter, hava girişleri, ayna kapakları ve arka difüzör olarak öne çıkarken; iç dizaynda ise koltuklar, vites pedalları, konsol ve trimler bu malzemeyle donatılmış.

CS'ye Özel Donanımlar Eklendi

Standart M3 Touring Competition'a göre yaklaşık 15 kilogram daha hafif bir kasaya sahip olan M3 CS Touring, sürüş dinamiklerini optimize etmek için CS'ye özel ayarlarıyla da göz kırpıyor. Örneğin stabilite kontrol sistemiyle sürücüye kapsamlı sürüş modları ve adaptif süspansiyon sunuyor.

Jantlar da bu modele özel olarak hafif alaşımla donatılmış. İsteğe bağlı olarak M Karbon Seramik frenler de tercih edilebiliyor.

M3 CS Touring Fiyatı ve Satış Tarihi

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı. Satışların Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanıyor. O zamana kadar fotoğraflarıyla idare edeceğiz: