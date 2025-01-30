BMW Resmen Resti Çekti: Ne Haliniz Varsa Görün, Biz Artık Yokuz

Söz konusu birilerini kızdırmak olunca Elon Musk her zamanki gibi önde bayrak taşıyor... bu sefer işler BMW Birleşik Krallık ayağıyla karıştı. BMW Birleşik Krallık, geçtiğimiz hafta X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamayla platformda artık paylaşım yapmayacağını duyurdu.

BMW UK: X'i Bırakıyoruz

BMW UK, yaptığı son paylaşımda şöyle dedi:

Artık X'te paylaşım yapmıyoruz. Ancak endişelenmeyin, müşteri destek ekibimiz hâlâ burada. En son BMW haberleri için Facebook ve Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Bu açıklamanın ardından birçok kullanıcı, BMW'nin X'ten ayrılma sebebinin Elon Musk'ın tartışmalı hareketleriyle ilgili olduğunu öne sürdü.

Özellikle Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sonrası düzenlenen mitinginde yaptığı bir selam hareketinin Nazi tarzı bir selam olduğu iddiaları, BMW'nin kararında önemli bir rol oynadı.

X Kullanıcılarının Tepkisi Büyük

BMW UK'nin duyurusunun ardından, X kullanıcılarından sert eleştiriler geldi. Bazı kullanıcılar, BMW'nin Nazi Almanyası dönemindeki geçmişine atıfta bulunarak bu hamleyi "ikiyüzlülük" olarak değerlendiriyor.

Ancak BMW UK'nin bu kararı doğrudan Musk'a veya platformdaki nefret söylemlerine bağlayan bir açıklaması yok. Yine de Balenciaga, Apple, Disney ve The Guardian gibi birçok büyük marka, X'teki dezenformasyon ve nefret söylemleri nedeniyle platformdan çekilmişti.

Paylaşımı dikkatlice incelediğimiz zaman BMW UK'nin açık bir kapı bıraktığını görüyoruz. Platformu tamamen bırakmıyorlar ama yalnızca platformu müşteri desteği için kullanmaya devam edecekler.

BMW @BMW, BMW Group @BMWGroup, BMW USA @BMWUSA, BMW South Africa @BMW_SA gibi diğer sosyal medya hesapları paylaşımlarını halen sürdürmekte.