Ucuz Ama Güçlü Olacak: Xiaomi'nin Yeni Telefonu Yolda

Xiaomi giriş segment ürün yelpazesini çok yakında Redmi 17 4G ile güncelleyecek. Daha önce FCC gibi platformlarda görünen akıllı telefon son olarak yeni bir sertifika aldı. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Redmi 17 4G Hangi Sertifikayı Aldı?

Redmi 17 4G kısa süre önce 2606FRN72Y model numarasıyla SDPPI sertifikası aldı. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, geçen yıl piyasaya çıkan Redmi 15 4G 25062RN2DA model numarasına sahipti. Bu gelişme telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyalleri veriyor diyebiliriz.

Redmi 17 4G'nin SDPPI Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

Redmi 17 4G'nin SDPPI sertifikası alması Endonezya'da yasal olarak satılabileceğini ve güvenle kullanılabileceğini gösteriyor. Yani bu sertifika akıllı telefonun ülkeye gelebilmesi için bir nevi zorunlu. Tabii bu gelişme ürünün sadece söz konusu ülkede satılacağı şeklinde yorumlanmamalı. Zira bu gibi modeller geliştirme süreçlerinde çok sayıda ülkeden çeşitli sertifikalar almak zorunda.

Redmi 17 4G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi henüz Redmi 17 4G'nin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Burada selefinin geçen yılın ağustos ayında tanıtıldığını söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak yeni modelin de bu ay içerisinde veya en geç ağustos ayında vitrine çıkmasını bekliyoruz.

Buna ek olarak Xiaomi'nin ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olduğunu belirtelim. Şirket an itibariyla ülkemizde Redmi 15 4G'yi de satıyor. Bu nedenle Redmi 17 4G'nin de tanıtımının ardından ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Redmi 17 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15 4G Xiaomi'nin resmi web sitesidne 15.999 TL'lik fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi 17 4G'nin daha güçlü olacağından muhtemelen 17.999 TL gibi bir fiyatla karşımıza çıkabilir. Tabii bunun bir tahmin olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi 17 4G'nin son dönemde birbiri ardına sertifikalar alması tanıtımın çok yaklaştığının bir göstergesi. Bu kapsamda akıllı telefonun bir önceki nesil gibi giriş segment özelliklerine sahip olacağını söyleyebilirim. Yani Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlarda aşırı iyi bir performans beklemek pek de doğru olmaz. Muhtemelen bu tür oyunları minimum ayarlarda 30 FPS civarlarında oynayabileceksiniz. Bence fiyatı da aşırı pahalı olmayacak. Tabii şu an için bu konuştuğumuz şeyler tahminlerden ibaret.