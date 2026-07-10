1.691 TL'lik Dev İndirim: Sevilen Dövüş Oyunu Çok Ucuzladı!

Dövüş türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Soulcalibur VI indirime girdi. Böylece başarılı dövüş oyununu uygun fiyata satın almak mümkün oldu. Peki, uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden Soulcalibur VI kaç TL'ye düştü?

Soulcalibur VI'nın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Soulcalibur VI'nın standart sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Soulcalibur VI'nın standart sürümü, kampanya ile birlikte 39.99 dolar (1.878 TL) yerine 3.99 dolar (187 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

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Soulcalibur VI için Xbox mağazasında da bir kampanya mevcut. Bu kampanya kapsamında oyunun standart sürümü Xbox mağazasında 352,50 TL yerine 52,87 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. PlayStation mağazasında ise herhangi bir indirim mevcut değil. Oyun PlayStation mağazasıdna 2 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Steam mağazasında DLC yani indirilebilir içerikler de indirime girdi. Season Pass 2 yüzde 60 oranında indirim ile birlikte 21.99 dolardan (1.033 TL) 8.79 dolara (413 TL) düştü. Hilde DLC'si 3.49 dolar (163 TL) yerine 1.74 dolar (81 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Character Creation Set C DLC'si ise 2.99 dolardan (140 TL) 1.49 dolara (70 TL) düştü.

Soulcalibur VI Fragmanı

Soulcalibur VI Nasıl Bir Oyun?

Soulcalibur VI, en iyi dövüş oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Mitsurugi, Siegfried, Nightmare ve Ivy dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor. Bu karakterler arasında The Witcher serisinden tanıdığımız Geralt da yer alıyor. Her karakterin kendine özgü menzili, hızı ve silah stili bulunuyor. Ayrıca her karakterin oynanış zorluğu da farklı. Örneğin Geralt kolay bir oynanışa sahip.

Başarılı oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayan oyunda karakter oluşturma özelliği de mevcut. Çok detaylı bir sisteme sahip olan bu özellik sayesinde bir karakter oluşturabiliyoruz. Ardından o karakteri seçip rakiplerimiz ile dövüşebiliyoruz. 80 Metacritic puanına sahip oyunda tek oyunculu ve çevrim içi PvP modları bulunuyor. Bu arada oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Soulcalibur VI'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-4160 3.60GHz

Intel Core i3-4160 3.60GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

NVIDIA GeForce GTX 1050 DirectX: Sürüm 11

Minimum sistem gereksinimlerine göre Soulcalibur VI'nın oynanabilmesi için en az Intel Core i3-4160 3.60GHz seviyesinde bir işlemci gerekiyor. Ayrıca en az NVIDIA GeForce GTX 1050 seviyesinde bir ekran kartına i htiyaç duyuluyor. Bunların yanı sıra oyunun en az 6 GB RAM istediğini belirtelim.

Soulcalibur VI'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-4690 3.5 GHz

Intel Core i5-4690 3.5 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 DirectX: Sürüm 11

Önerilen sistem gereksinimlerinde Soulcalibur VI için Intel Core i5-4690 3.5 GHz seviyesinde bir işlemci gerekiyor. Ayrıca NVIDIA GeForce GTX 1060 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Çok sevilen dövüş oyunu için en az 8 GB RAM isteniyor. İşletim sistemi tarafında ise Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 bulunuyor. İşletim sisteminin 64 bit olması gerekiyor.

Soulcalibur VI Kaç GB?

Soulcalibur VI'nın yüklenebilmesi için en az 20 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları silebilirsiniz. Bu silme işlemi için Windows'un program silme özelliğini tercih edebilir veya program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yaparak boş alan miktarını artırıyor.

Editörün Yorumu

Dövüş oyunlarını seven biri olarak Soulcalibur VI'yı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle Witcher serisidnen tanıdığımız Geralt karakteriyle oynamak oldukça keyifli. Oyundaki karakter çeşitliliği ve her karakterin kendine özgü özelliklere sahip olması da önemli bir detay. Bu tarz oyunların arkadaşlarla birlikte oynandığında çok daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum.