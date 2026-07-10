Tesla Model Y Türkiye'de Zamlandı! İşte Yeni Fiyatlar

Tesla kısa bir süre önce Model Y'nin bazı paketlerinde fiyat artışına gitti. Bu değişiklikle birlikte toplamda üç versiyonun fiyatına gözler görülür bir artış yaşandı. Peki Temmuz 2026 itibariyla Tesla Model Y fiyatları ne durumda? İşte merak edilen detaylar!

Tesla Model Y'nin Hangi Versiyonları Zamlandı?

An itibarıyla Tesla'nın sitesine baktığımızda Model Y'nin üç versiyonunda fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Bunu biraz daha açarsak şirket Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker modellerinin fiyatlarına zam yaptı. Bu zamlardan sadece standart arkadan çekiş versiyonu etkilenmedi.

İşte 10 Temmuz 2026 itibariyla Tesla Model Y'nin fiyatları;

Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı Arkadan Çekiş 2.474.985 TL 2.474.985 TL %0,00 Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.534.000 TL 3.682.800 TL %4,21 Premium Long Range Dört Çeker 4.200.000 TL 4.410.000 TL %5,00 Performance Dört Çeker 4.546.500 TL 4.756.500 TL %4,62

Tablodan da görüleceği üzere, Premium Long Range Arkadan Çekiş paketinin fiyatı temmuz başında 3.534.000 TL seviyesindeydi. Fakat yapılan son zamla birlikte versiyonun fiyat etiketi 3.682.800 TL'ye kadar çıktı. Yani 148.800 TL'lik bir zam söz konusu diyebiliriz.

Premium Long Range Dört Çeker versiyonunda zamlar biraz daha yüksek. Bu kapsamda modelin fiyatı 4.200.000 TL'den 4.410.000 TL'ye kadar yükseldi. Bu iki fiyatı da göz önünde bulundurduğumuzda 210.000 TL'lik bir artışın olduğunu görebiliyoruz.

Model Y'nin en güçlü ve en pahalı Performance Dört Çeker versiyonunda da 209.500 TL'lik bir artış yapıldı. Bu değişiklikle birlikte ilgili paketin fiyatı 4.546.500 TL'den 4.756.500 TL'ye kadar çıktı. Bunun dışında standart Arkadan Çekiş versiyonunun fiyatı herhangi bir zam olmadan 2.474.985 TL'de sabit kaldı.

Kısacası markanın Model Y'nin başlangıç fiyatını değiştirmediğini ancak diğer tüm versiyonlarda irili ufaklı güncellemeler yaptığını görebiliyoruz. Yani bugün standart bir Tesla Model Y satın almak istediğinizde ekstra bir ücret ödemeniz gerekmeyecek. Ancak diğer paketlerde işler değişiyor.

Editörün Yorumu

2026 yılı itibarıyla bu tür zamlara alıştığımızı söyleyebilirim. Bu nedenle Tesla tarafından yapılan bu son zam çok fazla şaşırtmadı. Bugünden itibaren otomobilin üst versiyonlarını satın almak istediğinizde 148.800 TL ila 210.000 TL arasında daha fazla ücret ödemeniz gerekecek. Buradaki en sevindirici detay ise başlangıç fiyatının değişmemesi oldu diyebilirim.