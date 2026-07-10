Assassin's Creed Black Flag Resynced'i 299 TL'ye Oynamak Mümkün!

Uzun bir zamandan beri oyuncuların beklediği Assassin's Creed Black Flag Resynced, nihayet piyasaya sürüldü. İlk incelemelerin epey olumlu olduğu için kısa sürede çok geniş bir oyuncu kitlesinin dikkatini üzerinde topladı. Ne var ki oyunun dijital mağazalardaki fiyatı oldukça yüksek. Bu sebepten ötürü henüz bazı oyuncular deneme imkânı elde edemedi.

Neyse ki Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan yeni Assassin's Creed oyununu 299 TL gibi orijinal fiyatına göre oldukça düşük bir tutar ödeyerek almanın bir yolu var. Henüz oyunu oynayamadıysanız ve indirimleri beklemekle vakit kaybetmek istemiyorsanız fırsatı değerlendirebilir, oyunu ucuza alabilirsiniz.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Nasıl 299 TL'ye Alınır?

Assassin's Creed Black Flag Resynced'i 300 TL gibi çok düşük bir fiyata oynama imkânına sahip olmanın yolu, Ubisoft+ Premium aboneliği almaktan geçiyor. Microsoft mağazası üzerinden Ubisoft+ Premium sayfasına gidebilir ve "Katıl" butonuna basabilirsiniz. Bunu yaptığınızda ayda 299 TL ödeyerek Assassin's Creed Black Flag Resynced'in lüks sürümüne ek ücret ödemeden erişmeye başlayabilirsiniz.

Bu lüks sürüm, orijinal oyunun yanı sıra Edward kostümü, kılıcı, tabancası ve birçok avantaj sunuyor. Ayrıca yelken seti, evcil hayvan, tayfa kıyafeti, dümen ve dahası için özelleştirme olanağı elde ediyorsunuz. Kısacası avantajı çok, fiyatı uygun. Henüz yeni piyasaya sürülmüş bir oyunu bu kadar düşük bir fiyata almayı mümkün kıldığı için büyük önem taşıyor.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Nasıl Bir Oyun?

Assassin's Creed Black Flag Resynced, açık dünya oyunları arasında konumlanıyor. Aksiyon ve macera türlerine de sahip olan bu oyunda Edward Kenway adlı bir kaptanı yönetiyoruz. Amacımız, Karayipler'in en korkulan korsanından söz edildiğinde direkt akıllara gelen o isim olmak.

Başta tek amaç bu gibi geliyor ama daha sonra kendimizi büyük bir çatışmanın ortasında buluyoruz. Bu düşmanlara meydan okurken korsanlarla ittifaklar kurup kendi kaderimizi kendimiz belirliyoruz. Oyunun büyük bir kısmsı açık denizde geçiyor. Jackdaw adı verilen gemiyi geliştiriyor, güçlü düşman gemilerine atlayıp onları batırıyor ya da yağmalıyoruz. Karaya geçtiğimizde ise gizlilik ön plana çıkıyor. Kalabalığın arasına karışıp izimizi kaybettirebiliyor, binadan binaya geçerek hızlıca kaçabiliyoruz.

Assassin's Creed Black Flag Resynced'i Kimler Severek Oynar?

Bu Assassin's Creed oyunu, özellikle deniz odaklı oyunları sevenlerin hoşuna gidecek bir yapım. Açık dünyaya sahip olduğu için sadece hikâyeye bağlı kalmak zorunda da değilsiniz. Gezip manzaranın tadını da çıkarabiliyorsunuz. Bu da bir diğer avantajı. Bunlar eğer kulağa sizin için bir artı puan gibi geliyorsa Assassin's Creed Black Flag Resynced'i oynadığınıza asla pişman olmayacaksınız.

Editörün Yorumu

Assassin's Creed Black Flag Resynced, son zamanların en çok konuşulan oyunları arasında yer alıyordu. Sonunda piyasaya sürülmüş olsa da fiyatıyla birçok kişinin üzülmesine sebep oldu. O yüzden Microsoft mağazası üzerinden 299 TL'ye alacağınız Ubisoft+ Premium'un çok değerleneceğini düşünüyorum. Bu, sizi normalde binlerce TL vermekten kurtaracaktır.

Not: Bu haber sadece ilgi çekici ürün / hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir reklam veya tanıtım amacı içermemektedir.