BMW'den Sızan Bilgiler: Yaklaşan Otomobil Modelleri Açığa Çıktı!

Alman otomobil üreticisi BMW, gelecek araç modelleri hakkında büyük bir sızıntıyla gündeme geldi. Bu sızıntı, firmanın üzerinde çalıştığı bir dizi yeni model ve planlarını açığa çıkardı.

Ortaya çıkan sızıntılar, BMW'nin gelecek stratejileri ve model yelpazesi hakkında merak uyandırmış durumda. Firma, gelecekteki araçlarını hem elektrikli teknoloji hem de diğer yeniliklerle donatarak otomobil endüstrisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

İşte O Sızıntılar!

BMW, mevcut içten yanmalı ve tamamen elektrikli araçlarını geliştirmeye devam ederken, yeni jenerasyon i3 (NA0) ve iX3 (NA5) modellerini pazarlamayı düşünüyor. Bu modellerin farklı versiyonları, 40, 40 xDrive, 50, 50xDrive ve M60 xDrive gibi seçeneklerle sunulacak.

Ayrıca, BMW'nin iX4 (NA7) modelini sadece dört tekerlekten çekişli olarak piyasaya sunmayı planladığı ve şu aşamada 40 xDrive, 50 xDrive ve M60 xDrive versiyonlarını düşündüğü belirtiliyor.

Ayrıca, büyük boyutlu bir sonraki jenerasyon BMW iX5 (G65) modelinin, 50 xDrive ve M70 xDrive gibi farklı versiyonlara sahip olacağı iddia ediliyor.

Firma, meşhur X6 modelini 27 Aralık'ta üretimden kaldırmayı düşünürken, yeni jenerasyon M5 (G90) modelini ise 2031 yılına kadar üretimde tutmayı hedefliyor.

Ayrıca, BMW'nin mevcut 7-Serisi (G70) aracını ancak 2026 yılında yenileyeceği, korumalı i7 xDrive60 Protection modelini 2025'in temmuz ayına kadar satmayı düşündüğü ve artırılmış gerçeklik odaklı bir sürüş gözlüğünü 2027 yılında pazara sunmayı planladığı belirtiliyor.

Ayrıca, yeni araçlarında ekranı baştan başa geçen Panoramic Vision ekran sistemi de sunulacak.

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