Bu Elektrikli Scooter Çoğu Otomobilden Daha Hızlı!

Günümüzde elektrikli scooter gibi mobilite araçlarının hız ve performansları giderek artsa da henüz hiç biri otomobiller veya motosikletler kadar süratli değil. Ancak bu durum yakında Bo Turbo isimli yeni bir modelle sona erebilir.

İngiltere merkezli Bo firması tarafından üritilen yeni Bo Turbo kısa bir süre önce ilk kez gün yüzüne çıktı. F1'in Williams ekibi ile geliştirilen yeni elektrikli scotter'ın saatte 160 kilometre hıza ulaşacağı söyleniyor. İşte detaylar!

Bo Turbo 160 km/sa Hızıyla Rekor Kırabilir

Bo tarafından yapılan açıklamaya göre, firmanın Bo Model-M isimli modeli üzerine tasarlanan yeni Bo Turbo, esinlendiği versiyondan farklı olarak elektrikli scooter arasında ulaşılması zor bir hız rekoru kırmak üzere geliştirildi. Arkasında Formula 1 ekiplerinden Williams'ın eski mühendislerinin de olduğu yeni aracın Tesla otomobillerden daha hızlı ivmelendiği ve yaklaşık 160 km/sa hıza ulaşabileceği konuşuluyor.

Bo Model-M ile aynı temel şasi üzerine inşa edilen Bo Turbo, 24.000 W çift motorlu güç aktarım sistemne, 1.800 Wh kapasiteli bir bataryaya, gelişmiş çekiş kontrolüne ve Bugatti Veyron'dan daha iyi olduğu iddia edilen özel bir güç-ağırlık dengesine sahip.

Yeni elektrikli scooter, yüksek donanımı sayesinde sürücüler dik konumayken bile üç haneli hızlara ulaşabiliyor. Günümüzde en iyi elektrikli scooter modellerinin bile yaklaşık 80 km/sa'lik bir hıza ulaşabildiği düşünüldüğünde, Bo Turbo'nun kendi sınıfında limitleri zorlayacağı açıkça görülüyor.

Yapılan testlere göre Bo Turbo, şu anda saatte 137 km hızlara ulaşabildi. Marka, yeni elektrikli scooter ile 160 km/sa bariyerini aşmak için geliştirmelerin devam ettiğini belirtiyor. Son haliyle yakında satışa sunulması beklenen araç, sınırlı sayıdaki üretimiyle 29.500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Peki siz yeni Bo Turbo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...