Fütüristik Elektrikli Scooter BMW CE 04'le Tanışın

Alman otomotiv devi elektrikli scooter BMW CE 04 modelinin son tasarımını paylaştı. Emisyonsuz kentsel mobilitede çağ atlatacak yeni elektrikli scooter, farklı tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde sürüş deneyimini değiştirmeyi amaçlıyor.

BMW'nin motosiklet ünitesi BMW Motorrad, ilk olarak 2017'de sunulan Concept Definition CE 04'ün son halini paylaştı. Alman şirket, mikro mobilite sağlayan bu elektrikli scooter'ını "kullanıcının analog ve dijital dünyaları arasındaki bağlantısı" olarak tanımlıyor.

BMW, elektrikli scooter'ın şehir içinde hem bir ulaşım aracı hem de bir iletişim aracı olacağını söylüyor, ancak sürücünün akıllı telefonuna bağlanabilmekten başka hangi iletişim olanaklarını sağladığına dair ayrıntıları paylaşmıyor. BMW Motorrad Tasarım Müdürü Edgar Heinrich, e-scooter'ı "kentsel yerleşim yerleri için elektromobilite stratejisinin devamı" olarak nitelendirdi. Ayrıca BMW'nin 2013'te çıkan C evolution scooter'ına atıfta bulundu.

Elektrikli scooter BMW CE 04 neler vadediyor?

Alman şirket, CE 04'ün sürekli olarak geliştiğini ve müşterinin günlük ihtiyaç ve gereksinimlerine göre uyarlandığını söylüyor. BMW Motorrad sürüş sistemi hakkında henüz teknik veriler sağlamamış olsa da, bunun yerine tasarım ve iletişim bağlantısına odaklanıyor.

"Yeni mimari görsel bir devrime yol açtı ve birçok yeni tasarım teması üretti. Belki kutuplaşma yaratacak ama kesinlikle öne çıkacak" ifadelerine yer veren BMW Motorrad Araç Tasarım Başkanı Alexander Buckan, alt gövdedeki batarya bölmesinin katlanarak açılabilen bir saklama bölmesine dönüştürdükleri örneğini verdi.

BMW ayrıca CE 04'deki teknolojilerin kasıtlı olarak açık bırakıldığını söylüyor. Örneğin yan paneller, aracın arka tarafını tamamen kapatmıyor. Böylelikle araçtaki soğutma kanatları, tek taraflı tutuş kolu, yaylı destek ve dişli kayış rahatlıkla göze çarpıyor.

Elektrikli scooter'ın kısa yolculuklar düşünülerek tasarlandığını aktaran BMW Motosiklet Araç Tasarımı Başkanı şunları dile getirdi: “Bir scooter, dağlarda gezmek için alınan eğlenceli bir bisiklet değil, evden ofise gitmek veya akşamları arkadaşlarla buluşmak için tercih edilen pratik bir araçtır."

BMW, tasarımda uzun mesafeli konfor yerine değişken ergonomiye ve kolay erişilebilirliğe öncelik verdiğini söylüyor. Halihazırda BMW C Evolution adında 14.000 dolarlık elektrikli scooter satıyor, ancak CE 04'ün emisyonsuz kentsel mobilitede bir sonraki adımı temsil ettiğine inanıyor. Peki ya siz elektrikli scooter BMW CE 04'ü nasıl buldunuz?