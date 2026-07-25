80 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Ortama Göre Gürültü Engelliyor

boAt, Nirvana serisinin en yeni üyesini tanıttı. Nirvana Eutopia 2 ANC olarak adlandırılan model, dinamik gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Ses kalitesinin ön plana çıktığı kulaklık, pil ömrü bakımından da beklentileri karşılayacak seviyede. Öte yandan kolay taşınabilir olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda. Katlanabilir yapısı sayesinde epey kolaylık sağlıyor.

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC'nin Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm + 10 mm çift sürücü

40 mm + 10 mm çift sürücü Ses: Hi-Res Audio, LDAC, 3D Spatial Audio

Hi-Res Audio, LDAC, 3D Spatial Audio Gürültü Engelleme: 45 dB Adaptif Hibrit ANC

45 dB Adaptif Hibrit ANC Mikrofon: AI ENx (Yapay Zeka Destekli Gürültü Azaltma)

AI ENx (Yapay Zeka Destekli Gürültü Azaltma) Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Pil Ömrü: ANC kapalı 80 saate kadar / ANC açık 50 saate kadar kullanım

ANC kapalı 80 saate kadar / ANC açık 50 saate kadar kullanım Şarj: 2,5 saatte tam şarj, 10 dakikada 12 saate kadar kullanım

2,5 saatte tam şarj, 10 dakikada 12 saate kadar kullanım Bluetooth: 5.4

5.4 Aynı Anda Birden Fazla Cihaza Bağlanma: Destekliyor

Destekliyor Dayanıklılık: IPX4 (Su sıçramalarına ve tere karşı belirli seviyeye kadar dayanıklı)

IPX4 (Su sıçramalarına ve tere karşı belirli seviyeye kadar dayanıklı) Kontroller: Fiziksel düğmeler

Fiziksel düğmeler Renk Seçenekeri: Siyah ve beyaz

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC, 800 mAh batarya kapasitesine sahip. Aktif gürültü engelleme özelliğinin etkin mi yoksa devre dışı mı olduğuna bağlı olarak kullanım süresi değişiklik gösteriyor. Devre dışı bırakılmışsa 80 saate kadar, etkinleştirilmişse 50 saate kadar pil ömrü elde ediyorsunuz. USB Type-C üzerinden şarj oluyor, tam dolması için 2,5 saat zaman gerekiyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık bir şarjla 12 saate kadar kullanım süresine sahip olunabiliyor.

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC'nin Ses Kalitesi Nasıl?

Kulaklığın her iki tarafında da 40 mm'lik ana sürücünün yanı sıra 10 mm'lik yardımcı bir sürücü yer alıyor. Böylelikle küçük sürücülere göre kaliteli bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz. Ayrıca Hi-Res Audio desteğine sahip ve LDAC ses kodeğini destekliyor. Bu da Bluetooth üzerinden AAC ya da SBC'ye kıyasla çok daha yüksek kaliteli ses iletimini mümkün hâle getiriyor.

Cihazda uzamsal ses desteği de bulunuyor. Söz konusu özellik sayesinde ses sadece iki taraftan değil, dört bir yandan geliyor. Bir şarkı dinlerken sanki yanınızda çalıyormuş gibi hissediyorsunuz. Benzer şekilde bir film izlerken de sanki sahnenin içindeymişsiniz gibi bir hisse kapılıyorsunuz.

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC Gürültü Engelliyor mu?

Kulaklık, 45 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bulunulan ortama göre gürültü engelleme seviyesini de otomatik belirliyor. Örneğin bir toplu taşımada seyahat hâlindeyken ortamın uğultusunu büyük ölçüde bastırmak için en yüksek seviyede çalışıyor ama kütüphane gibi sessiz ortamlarda buna gerek yok, o yüzden daha düşük güçte çalışarak daha az şarj gitmesini sağlıyor.

Kulaklık, telefon görüşmeleri için de gürültü azaltma özelliği içeriyor. Birisiyle sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz sırada devreye giren boAt AI ENx teknolojisi, arka plandaki gürültüyü bastırıp sizin sesinizi ön plana çıkarıyor. Böylece siz de anlaşılmak için bir sözü tekrar tekrar söylemek zorunda kalmıyorsunuz.

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC'nin Fiyatı Ne Kadar?

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC için 4.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 454 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 5 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini belirtelim.

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC Türkiye'de Satılacak mı?

boAt marka kulaklıklar zaman zaman Türkiye'de satılıyor. Elbette ki tüm modeller doğrudan Türkiye'ye gelmiyor ancak Nirvana Eutopia 2 ANC'nin oldukça uygun bir maliyeti bulunuyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak diğer birçok model gibi bunun da Türk tüketicilerle buluşma ihtimali var.

Editörün Yorumu

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC, bence fiyatına göre çok önemli özelliklerle geliyor. Baktığımızda LDAC desteği sayesinde yüksek kaliteli ses iletebiliyor, Hi-Res Audio desteği bulunan cihazlarda epey iyi bir iş çıkarabiliyor. Öte yandan 45 dB'e kadar gürültü engellemesi, sık sık seyahate çıkanlar için büyük öneme sahip. Pil ömrü de segmentine göre oldukça şaşırtıcı. Bu açıdan ben satış başarısının yüksek olacağını düşünüyorum.