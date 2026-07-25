Türkçe Destekli God of War: Laufey'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu

God of War: Laufey'nin çıkışının 2026 yılında gerçekleşmeyeceği belliydi. Daha çok 2027'nin ilk yarısına odaklanılmıştı ama tam günü belirsizliğini koruyordu. Yeni bir etkinlikte ise oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği tam anlamıyla netlik kazandı. Görünüşe bakılırsa oyuncuların uzun bir süre daha beklemesi gerekecek.

God of War: Laufey Ne Zaman Çıkacak?

God of War: Laufey, 16 Şubat 2027 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, PlayStation 5 üzerinden oynanabilir olacak. Aslına bakılacak olursa bu ay ilk olarak yaklaşık 1 ay önce kadar oyun sektöründeki önemli gelişmeleri önceden aktarmasıyla bilinen Jason Schreier tarafından duyurulmuştu. Daha sonra da Sony Santa Monica Studio, oyunun 2027 yılında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Sony'nin Haziran 2026 tarihindeki State of Play etkinliğinde oynanış fragmanı ile geniş bir oyuncu kitlesine tanıtılan bu yapımın Şubat ayının hangi gün çıkacağı da San Diego Comic-Con 2026'da belli oldu. Şu andan itibaren oyunu oynamaya 6 ay 21 gün kalmış durumda. Belirtilen tarih gelir gelmez oyuncular en yeni God of War oyununu yakından deneyimleyebilecek.

God of War: Laufey Nasıl Bir Oyun Olacak?

God of War: Laufey, önceki God of War oyunlarından bir hayli farklı olacak. En başta Kratos yerine onun eşi Laufey'yi kontrol edeceğiz. Faye olarak da bilinen bu karakter, 2018'de piyasaya sürülen God of War'da hayatını kaybetmişti. Yeni oyunda ise Everywhen adı verilen bir dünyada gözlerini açacak.

Kratos'un ana karakter olarak yer aldığı oyunların aksine bu yapımda çok daha çevik olacağız ve hızlı hareket edeceğiz. Çeşitli kombolar yapabileceğiz. Yakın dövüş ve büyüyü aynı anda kullanabileceğiniz. Düşmanlardan gelen hamleleri geri püskürtmek için önemli adımlar atabileceğiz.

Oyun tam anlamıyla açık dünya olmayacak. Sadece keşfedebileceğiniz bazı alanlar, gizli bölgeler, bulmacalar, yan görevler içerecek. Bu anlamda 2018'te çıkan God of War ile büyük benzerliğe sahip olacağı söylenebilir. Bu oyun, bize genel olarak Faye hakkında bilinmeyen birçok detayı öğrenme fırsatı sağlayacak.

God of War: Laufey'de Kratos Olacak mı?

Bu arada Kratos'un oynanabilir ana karakter olarak yer almayacağı kesin. Ama oyunda bir şekilde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Belki Flashback yani geçmişe dönüş kısımlarında görünebilir. Ama ne yazık ki bunun da garantisi yok. Oyunun çıkış tarihi epey uzak olduğu için muhtemelen 2026'nın sonuna kadar bunu tam olarak öğrenemeyeceğiz.

Editörün Yorumu

Açıkçası ben de God of War: Laufey'nin Şubat 2027'nin ortalarında piyasaya sürülmesini bekliyordum. Evet, önümüzde oldukça uzun bir süre var ama ben sorunsuz bir God of War deneyimi elde etmek için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Planlanandan önce sunulursa birçok eksik ve hata içerebilir ve bu da oyuncuların deneyimini mahvedebilir. Bunun yerine eksiksiz bir şekilde sunulursa oyundan daha iyi keyif alınacaktır.