Hades Gibi Roguelite Türüne Sahip Aksiyon Oyunu Bedava Olacak

Epic Games, kısa bir süre önce bu haftanın ücretsiz oyunu olarak Foretales'ı oyuncuların erişimine açtı. Şirket ayrıca haftaya hangi oyunun bedava dağıtılacağını da açıkladı. Görünüşe bakılacak olursa gelecek hafta oynayanlar tarafından epey beğenilen bir yapım hiçbir ücret ödemeden alınabilecek.

Epic Games Hangi Oyunu Ücretsiz Sunacak?

Epic Games, OTXO'yu ücretsiz olarak vereceğini belirtti. Fırsat, 30 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren oyunu ödeme yapmadan kütüphanenize ekleyebileceksiniz. 6 Ağustos 2026'ya kadar süreniz olacak. Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden normal fiyatı yani 206 TL üzerinden satılmaya devam edecek.

OTXO Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında konumlanan OTXO, yukarıdan bakış açsııyla oynanıyor. Ana karakter, sevdiği kadını bulmaya çalışıyor. Bütün bir malikanenin altını üstüne getiriyor. Onu bulmadan dışarı çıkamıyorsunuz. Tabii, başta hafızanızı kaybetmiş durumdasınız. Oyunda ilerledikçe hafızanız gelmeye başlıyor. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıkarken karakterin geçmişi hakkında da bilgi ediniyorsunuz.

Bu yapımda roguelite sistemi mevcut. Hayatınızı kaybettiğinizde yeniden başlıyorsunuz ama her şey bir öncekinden farklı oluyor. Düşmanların yerinden tutun da hangi silahları bulacağınıza kadar birçok detay değişiklik gösteriyor. Hayatınızı kaybetmeden 150'den fazla odayı tek tek keşfediyorsunuz, içerideki düşmanları alt ediyorsunuz.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bir düşman sizi alt etmeyi başarırsa odaların sırası da bir sonrakinde değişiyor. Malikane toplam 8 bölgeden oluşuyor. Her bölgede yeni düşmanlar, farklı atmosfer ve zorlu şartlarla karşılaşıyorsunuz. Size verilen silahların her birinin mermi kapasitesi, geri tepme oranı, hasarı farklı. O yüzden dikkatli seçim yapmakta fayda var.

Oyunda 100'ü aşkın yetenek bulunuyor. Daha hızlı koşabiliyor, daha fazla can elde edebiliyor, düşmanlara kritik hasar verebiliyor, daha fazla mermi elde edebiliyorsunuz. Ayrıca zaman yavaşlatma gücü de mevcut. Bu özellik kullanıldığında mermiler de yavaşlıyor, nişan almak kolaylaşıyor ama tüm bunlar sonsuza kadar sürmüyor. Dolayısıyla hamleleri hızlı şekilde planlamak ve uygulamak gerekiyor.

OTXO'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: AMD FX-4350 / Intel Core i5 2500

AMD FX-4350 / Intel Core i5 2500 Ekran Kartı: AMD R9 270 / NVIDIA GTX 660 Ti

AMD R9 270 / NVIDIA GTX 660 Ti Depolama: 600 MB kullanılabilir alan

600 MB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

OTXO'yu Kimler Severek Oynar?

OTXO herkese hitap eden bir oyun olmasa da seven kişilerin ekran başından kalkmamasına sebep olabiliyor. Eğer hızlı bir oynanış ve yoğun aksiyon arıyorsanız kesinlikle seversiniz. Ayrıca roguelite oyunları seviyorsanız -örneğin daha önce Hades gibi oyunları oynadıysanız- bu oyunu da oynamaktan keyif alacaksınızdır.

OTXO'da Türkçe Dil Desteği Var mı?

OTXO ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değil. Desteklenen toplam dil sayısı 7 adetle sınırlı. Bunların arasında ise İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, basitleştirilmiş Çince, Brezilya Portekizcesi ve Kastilya İspanyolcası bulunuyor. Bu arada seslendirmenin sadece İngilizce dilinde olduğunu not düşelim.

Editörün Yorumu

OTXO'yu çok sayıda kişinin kütüphanesine ekleyeceğini düşünüyorum. Ayrıca Epic Games'in aktif kullanıcı sayısında da ciddi bir artış yaşanmasını sağlayacaktır. Daha önce hiç bu platformda ücretsiz oyun almayan kişiler, sadece bu yapım sayesinde bile Epic'in bedava verdiği oyunları takip etmeye başlayabilir.