ChatGPT'yi Sağlık Asistanı Yapan Yeni Özellik Kullanıma Sunuldu!

OpenAI kısa bir süre önce ABD'deki 18 yaş üzeri tüm kullanıcılar için ChatGPT Health modunu kullanıma açtı. Hatırlanacağı üzere özellik bu yılın başlarında sınırlı sayıda kullanıcıyla test sürecine girmişti. Kullanıcılar için adeta bir sağlık asistanı olacak yeni mod gerçekten çok kullanışlı özelliklere sahip. Peki ChatGPT Health kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!

ChatGPT Health Neler Sunuyor?

Kullanıcı kendi sağlık verilerini güvenli şekilde entegre edebilir.

Labaratuar sonuçları, ilaçlar, aktiviteler gibi verilerle daha anlamlı cevaplar sunar.

Yeni test sonuçlarını eski verilerle karşılaştırabilir.

Randevu öncesi veya sonrası kolay anlaşılabilir özetler oluşturur.

Uyku, egzersiz ve beslenme verilerine göre öneriler sunar.

Dağınık ve karmaşık sağlık verilerini anlaşılabilir bir şekilde verir.

Doktor görüşmeleri öncesi sorulacak soruları ve önemli noktaları çıkarır.

Ayrı bir ekran olmadan normal sohbetlere sağlık verisini dahil edebilir.

Daha doğru sonuç için ek bilgi sorar ve gerektiğinde doktora yönlendirir.

GPT‑5.5 ve GPT‑5.6 ile daha doğru analiz ve açıklama sağlar.

Veriler şifrelenir, model eğitimi veya reklam gibi amaçlar için kullanılmaz.

Hangi verinin ne zaman kullanılacağını kullanıcı belirler.

Varsayılan olarak her kullanım için kullanıcıdan onay ister.

Veri silme ve bağlantı kesme: Bağlantı kaldırıldığında veriler sistemden silinir.

Sağlık verileri otomatik hafızaya eklenmez, kullanıcı yönetir.

Giyilebilir ve fitness uygulamalarından veri çekebilir (Apple Health üzerinden).

Sağlık paneli (Health sekmesi): Verileri görüntüleme, trendleri inceleme ve geçmiş sohbetlere erişim sağlar.

'@Health' komutu: Sohbette sağlık verisini özellikle dahil etmek için kullanılabilir.

ChatGPT Health, yetenekleri itibarıyla kullanıcıların adeta bir sağlık asistanı olacak. Bu kapsamda platforma Apple Health, One Medical, Function Health, Kaiser Permanente, Intermountain Health ve UC Health verileri bağlanabilecek. Apple Health dışındaki platformları bilmemeniz gayet normal. Zira bunların çoğu ABD merkezli sağlık sistemleri.

Sağlık verilerini ChatGPT Health ile eşleştirdikten sonra laboratuvar sonuçları, ilaçlar, uyku düzeni ve günlük hareket verileri gibi çok sayıda detayda yardım alınabilecek. Hatta ChatGPT yeni tahlil sonuçlarını eski sonuçlarla bile karşılaştırabilecek. Ek olarak kullanıcıların doktor randevusu öncesinde soru hazırlamasına yardımcı olacak.

Kullanıcılar ChatGPT Health sekmesine ana menüden ulaşabilecek. Aynı zamanda bu özellik şu anda Ücretsiz, Go, Plus ve Pro aboneliklerinde yer alıyor.

Sadece bunlarla da sınırlı değil. Örneğin ChatGPT Health moduna eklediğiniz sağlık verileri arasında bir besine alerjiniz olduğu bilgisinin yer aldığını varsayalım. Platform bu kapsamda size restoran önerisinde bulunurken alerjinizi de hesaba katacak. Bunun yanı sıra yakın zamanda bir sakatlık yaşadıysanız egzersiz önerilerini buna göre yapacak.

Kısacası ChatGPT Health'in yapamayacağı şey yok diyebiliriz. Hatta işleri biraz daha ileriye götürerek "Son laboratuvar sonuçlarımı özetle, ama çocuğumun cinsiyet bilgisi yazıyorsa bunu bana söyleme" şeklinde komutlar da verebiliyorsunuz. Bunun dışında sağlık sorularında daha doğru cevaplar verebilmesi için doktorlarla da çalışıldığı da söyleniyor.

ChatGPT Health Doktor Yerine mi Geçiyor?

OpenAI bu konuda çok net. Bazı kullanıcılar yapay zekaya gerçek doktorlardan daha fazla güveniyor. Bu durum da ciddi ve geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabiliyor. Şirket, ChatGPT Health'in kullanıcıların sağlık verilerini daha iyi anlayabilmesi için sunulduğunu ve kesinlikle doktor yerine geçmediğini önemle vurguluyor. Zaten platformun da sohbet esnasında kesin tanı koymak yerine doktora danışılması gerektiği yönünde uyarılar yaptığını belirtelim.

Editörün Yorumu

ChatGPT'nin adeta bir sağlık asistanı haline gelmesi bence çok güzel bir gelişme. Şu anda Türkiye'de kullanılmasa da bu özelliğin kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştıracağını düşünüyorum. Örneğin benim de süt ürünlerine karşı alerjim var. Bir kafeye veya restorana gidecek olsam doğal olarak süt ürünleriyle ünlü bir yeri tercih etmek istemem. İşte ChatGPT Health tam da bu gibi detaylarda devreye girecek. Son olarak bunun kesin bir tanı koyma yetkisinin olmadığını, sadece sağlık bilgilerini kullanıcılara daha anlaşılır bir şekilde aktaran bir araç olduğunu vurgulamam lazım.