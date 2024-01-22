Böceklerden Daha Küçük Mini Robotlar Üretildi! Neler Yapabilecek?

Washington Eyalet Üniversitesi'nde geliştirilen böcek benzeri iki mini robot, şimdiye kadar yaratıldığı bilinen en küçük, en hafif ve en hızlı tamamen işlevsel mikro-robotlar olarak dikkat çekiyor.

Bu tür minyatür robotlar bir gün arama ve kurtarma, çevresel izleme, mikro imalat veya robot destekli cerrahi gibi alanlarda kullanılabilecek.

İlk test ve deney çalışmalarında başarılı olan mini böcek sekiz miligram ağırlığındayken suda yürüyen robot 55 miligram ağırlığında. Her ikisi de saniyede yaklaşık altı milimetre hızla hareket edebiliyor.

Yeni Mini Robotlar Nasıl Üretildi?

Makine ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi'nde doktora öğrencisi ve çalışmanın baş yazarı olan Conor Trygstad, "Bu ölçekteki diğer mikro robotlara kıyasla hızlı olsa da biyolojik akranlarının gerisinde kalıyor." dedi. Bir karınca ortalama 5 mg ağırlığındadır ve saniyede neredeyse bir metre hızla hareket edebilir.

Mini robotların temelini oluşturan asıl şey, robotların hareket etmesini sağlayan minik aktüatörleri. Trygstad, aktüatörü bir miligramdan daha küçük bir değere indirgemek için yeni bir üretim tekniği kullandı ve bu, şimdiye kadar yapıldığı bilinen en küçük değer.

Robotları hareket ettirmek için kullanılan diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında bu mikro robotlarda kullanılan SMA teknolojisi robotları hareket ettirmek için sadece çok az miktarda elektrik veya ısı gerektiriyor.

Peki siz bu yeni robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz?