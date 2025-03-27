Bodrumspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Bodrumspor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Bodrumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Bodrumspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Bodrumspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Bodrumspor - Fenerbahçe Maç Linki!

Bodrumspor - Fenerbahçe maçı 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, 2. yardımcı hakem görevini ise Süleyman Özay üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Yiğit Arslan yapacak.

"Bodrumspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor,Bodrumspor - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Bodrumspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Bodrumspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Bodrumspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 15.000 TL

15.000 TL 2. Kategori: 5.000 TL

5.000 TL 3. Kategori: 2.500 TL

2.500 TL 4. Kategori: 2.500 TL

Bodrumspor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Bodrumspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Bodrumspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Bodrumspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Diogo Sousa

A. Ajeti

Üzeyir Ergün

Ali Aytemur

Cenk Şen

Erkan Değişmez

Fredy

P. Brazao

M. Mohammed

Ege Bilsel

E. Bardhi

Fenerbehçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

D. Livakovic

A. Djiku

Mert Müldür

M. Skriniar

S. Szymanski

F. Kostic

S. Amrabat

Oğuz Aydın

E. Dzeko

D. Tadic

A. Talisca

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Bodrumspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.