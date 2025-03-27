Bodrumspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Bodrumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bodrumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Bodrumspor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Bodrumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Bodrumspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Bodrumspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Bodrumspor - Fenerbahçe Maç Linki!
Bodrumspor - Fenerbahçe maçı 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, 2. yardımcı hakem görevini ise Süleyman Özay üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Yiğit Arslan yapacak.
"Bodrumspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor,Bodrumspor - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Bodrumspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Bodrumspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Bodrumspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- 1. Kategori: 15.000 TL
- 2. Kategori: 5.000 TL
- 3. Kategori: 2.500 TL
- 4. Kategori: 2.500 TL
Bodrumspor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Bodrumspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Bodrumspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Bodrumspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Diogo Sousa
- A. Ajeti
- Üzeyir Ergün
- Ali Aytemur
- Cenk Şen
- Erkan Değişmez
- Fredy
- P. Brazao
- M. Mohammed
- Ege Bilsel
- E. Bardhi
Fenerbehçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- D. Livakovic
- A. Djiku
- Mert Müldür
- M. Skriniar
- S. Szymanski
- F. Kostic
- S. Amrabat
- Oğuz Aydın
- E. Dzeko
- D. Tadic
- A. Talisca
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Bodrumspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.