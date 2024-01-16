"Gerçek mi Değil mi?" Diye Sorgulatan Bodycam'den Yeni Oynanış Videosu Geldi! (Video)

Sadece iki geliştiriciden oluşan Fransız bağımsız oyun geliştirme stüdyosu Reissad Studio, ekibin yakında çıkacak olan hiper gerçekçi grafiklere sahip birinci şahıs nişancı oyunu Bodycam için yeni bir tanıtım fragmanı paylaştı ve oyunun mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

İlk olarak 2023'te tanıtılan Bodycam, Epic Games'in Unreal Engine 5'inin güçlü yeteneklerinden yararlanılarak hazırlanıyor.

Bodycam Yeni Oynanış Videosu

Gerçekçilik ve fotogerçekçiliğin sınırlarını zorlamak üzere tasarlanan oyun, iki takımın hayatta kalan son takım olmak için yarıştığı yüksek aksiyonlu ölüm maçı tipi bir oynanış sunuyor.

Geliştiriciler çeşitli silahlar, taktiksel olarak optimize edilmiş haritalar, üst düzey fizikler ve elbette bodycam benzeri bir kamera sunmayı vaat ediyor.

Geliştiriciler yeni yayınladıkları fragmanda Bodycam'in oynanış mekanikleri, haritaları, vuruş animasyonları ve daha fazlasını paylaşarak oyunun yakın ve taktiksel dövüşlerine bir bakış sunuyor.

Peki siz Bodycam hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıktığında oynamayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.