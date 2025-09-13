BOE, Akıllı Telefonlara Özel Yeni Ekranını Tanıttı!

Yeni iPhone modelleri yaklaştıkça "Ekranı kim üretecek?" sorularında adından sıkça bahsedilen BOE Teknoloji Grubu (eski adıyla Beijing Oriental Electronics Group) günümüzde LCD, OLED ve esnek ekranlar alanında dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

Apple ile ilişkisi inişli çıkışlı seyreden ve hatta birkaç kez kalite sorunu bildirimi alan BOE’nin OLED ekranları, şu anda ön siparişte olan iPhone 17 Pro serisinde kullanılıyor; ancak yalnızca Çin pazarına sunulan modellerde.

Haberimizin konusuna geçmeden önce küçük bir not düşelim: iPhone 17 Pro serisinde BOE tarafından üretilen panellerin kullanılacağına dair Apple’dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu bilgi, Kore merkezli kaynakların paylaşımlarına dayanıyor ve Apple’ın da alışıldığı üzere bu konuda açıklama yapması beklenmiyor.

BOE’nin Yeni Nesil IPS LCD Ekranı: 1500 Nit Parlaklık ve 144 Hz

BOE telefonlar için geliştirdiği ve ADS Pro olarak adlandırdığı yeni IPS LCD ekranını tanıttı. 6,74 inç boyutundaki panel, 2720 × 1224 piksel çözünürlük sunuyor ve bu da yaklaşık 443 ppi piksel yoğunluğuna denk geliyor. Yani oldukça keskin bir görüntü sunulacak.

Ekran, 120 Hz veya 144 Hz değişken yenileme hızı seçenekleriyle gelecek. Buradaki “değişken” ifadesi, büyük olasılıkla 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz ve 120 Hz/144 Hz gibi sabit kademeler anlamına geliyor. Tüm bunlara ek olarak yeni panelin maksimum parlaklığı 1500 nit seviyesinde olacak.

Rakip panellere göre yüzde 20 daha düşük güç tüketici belirtilen ADS Pro ekranı, 150 Euro altı fiyat etiketine sahip olan giriş - orta seviye telefonlarda görmeyi bekliyoruz.