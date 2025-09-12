iPhone 17 Air Siparişleri Bir Ülkede Ertelendi: İşte Sebebi!

iPhone 14 serisini ABD'de sadece eSIM ile satışa sunarak fiziksel SIM kartlara karşı ilk adımı atan Apple, iPhone 17 serisi ile eSIM'li ülkelerin sayısını artırıyor. Bahreyn, Kanada, Japonya, Kuveyt, Meksika, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri fiziksel SIM'in olmayacağı ülkeler arasında yer alıyor.

İnce yapısı ile öne çıkan iPhone 17 Air ise diğer modellerin aksine sadece eSIM'e sahip yani fiziksel SIM kartlı bir versiyonu bulunmuyor. Bu kapsamda ülkemizde diğer modeller fiziksel SIM ile satılırken, iPhone 17 Air sadece eSIM desteğine sahip olacak. Ülkemizde 97.999 TL fiyat etiketine sahip olan bu modeli almak isteyen Çin'li kullanıcıların bir süre beklemesi gerekiyor. Sebebi ise Apple'ın eSIM onay engeline takılmış olması.

iPhone 17 Air Satışları Çin'de Ertelendi: eSIM Engeli!

South China Morning Post tarafından paylaşılan haber göre tüm personellerini eSIM konusunda eğiten Apple prosedüler konusunda aksama yaşadı. Daha önce 12 Eylül akşamı saat 20.00 olarak açıklanan iPhone Air ön siparişleri için Apple, artık “satış tarihinin ilerleyen dönemde açıklanacağı” ifadesini kullanıyor.

Apple devlet destekli üç operatöründe eSIM'li iPhone Air’i desteklediğini belirtse de, düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Bu onay süreci henüz tamamlanmadığı için telefon Çin'deki kullanıcılar ile buluşamıyor.

Çin, fiziksel SIM kartların oldukça yaygın olduğu ülkelerden birisi ve çıkış tarihi konusunda tek hata yapan Apple değil. China Mobile da aynı duyuruyu yaptı ancak onay süreci tamamlanmadığı için açıklamasını kaldırdı.

Apple temsilcileri Çin medyasına verdikleri demeçte “cihazı en kısa sürede Çin’e getirmek için düzenleyici kurumlarla yakın çalıştıklarını” dile getirdi. Net bir tarih verilemiyor ancak “çok yakında” ifadesi kullanılıyor.