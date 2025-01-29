Boeing, 2024'te 11,8 Milyar Dolar Zarar Etti Ama Hisseleri Yine de Yükseldi

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Boeing, kabus gibi bir yılı geride bıraktı. Şirkere ait uçaklarda oluşan arızalar ve doğurduğu ciddi sonuçlar şirketin başını uzun bir süre ağrıttı. Bu nedenle üretimi yavaşlayan ve süreçleri aksayan Boeing, 2024'ü 11,8 milyar dolar zara ile kapattı. Ancak beklenenin aksine bu gelişme şirket hisselerinde düşüşe neden olmadı. Aksine gidişattan memnun olan yatırımcılar sayesinde hisseler yüzde 8 arttı.

Boeing, 2024'te 11,8 Milyar Dolar Zarar Etti Ama Hisseleri Yüzde 8 Yükseldi

Boeing, 2024'te 11,8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu, şirketin 2020’den bu yana gördüğü en büyük kayıp anlamına geliyor. Ancak 737 MAX üretimindeki artış ve geleceğe dair umut veren planlar hisselerin yüzde 8’e yakın yükselmesini sağladı.

Boeing, 737 MAX üretimini bu yılın ortasına kadar aylık 38 uçağa çıkarmayı hedefleyen şirket, yılın ikinci yarısında ise bu sayıyı daha da artıracak. Ayrıca 787 Dreamliner üretiminin de aylık 5 uçaktan 7’ye çıkarılması planlanıyor. Şirket, bu yıl en az 75-80 adet 787 teslimatı yapmayı hedefliyor.

Boeing’in büyük kaybının arkasında, ana birimlerdeki sorunlar ve üretimi durduran grevler var. Ayrıca, son dönemde yaşanan teknik sorunlar ve güvenlik endişeleri de şirketin itibarını zedeledi. Tüm bu faktörler, Boeing’in rakibi Airbus karşısında geride kalmasına neden oldu.

Boeing’in hisselerindeki yükseliş, üretimdeki artış planları ve geleceğe dair iyimser açıklamalarla yükselişe geçti. CFO Brian West, 737 MAX üretiminin FAA onayıyla aylık 38 uçağın üzerine çıkabileceğini belirtti. Ayrıca, şirketin envanterini azaltarak nakit akışını iyileştirme planları da yatırımcıları umutlandırdı.

CEO Kelly Ortberg, Boeing’in üretim istikrarını sağlamaya odaklandığını vurguladı. Şirket, savunma ve uzay birimlerindeki bazı yatırımlarını ise SpaceX gibi şirketlere satmayı düşünüyor.