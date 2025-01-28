Boom’un Sesten Hızlı Uçağı XB-1, İstanbul - New York Arasını 4 Saate Düşürecek

Boomun Supersonic’in geliştirdiği süpersonik uçak XB-1, test uçuşunda Mach 1’i aşarak sivil havacılıkta yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu başarı, Concorde’un 2003’teki emekliliğinden sonra süpersonik uçuşların geri dönüşüne dair umutları canlandırırken, şirketin maliyetleri nasıl düşüreceği ise merak konusu oldu.

Sesten Hızlı Uçuşlar Yeniden Başlıyor

Boom Supersonic’in XB-1 isimli uçağı, ses hızını aşarak sivil havacılık tarihine geçti. ABD'li bir şirketin geliştirdiği uçak, 12. test uçuşunda Mach 1’i geçerek yaklaşık 4 dakika boyunca süpersonik hızda kaldı ve Mach 1.1’e ulaştı. Test pilotu Tristan Brandenburg, ses duvarını iki kez daha aştıktan sonra XB-1’i Mojave Hava ve Uzay Üssü’ne güvenle indirdi.

Bu başarı, Boom’un XB-1’i ilk kez tanıtmasından tam 8 yıl sonra geldi. XB-1, şirketin nihai hedefi olan 64 yolcu kapasiteli Overture uçağının yaklaşık üçte bir ölçekli bir versiyonu. Boom CEO’su Blake Scholl, X’te yaptığı bir paylaşımda, Overture’un hazır olmasına daha çok olduğunu ama ilk motor testinin bu yıl yapılacağını söyledi.

Eğer Overture hayata geçerse, Boom’un potansiyeli oldukça yüksek. American Airlines ve Japan Airlines gibi devler süpersonik uçaklar için siparişlerini şimdiden verdi. XB-1’in başarısı, 2003’te emekliye ayrılan Concorde’un ardından sivil havacılıkta süpersonik uçuşların yeniden başlayabileceğine dair umutları artırdı. Peki bu neden önemli?

Örnek vermek gerekirse, İstanbul'dan New York'a direkt uçuş süresi hava şartlarına ve rota optimizasyonuna bağlı olarak yaklaşık 10-11 saat sürmektedir. Eğer Boom, Overture'u geliştirmeyi başabilirse bu süreyi 4 saatin altına düşürebilir. Bu da kıtalararası yolculukları çok daha kolay hale getirebilir.

Yine de hatırlatmakta yarar var ki mesele sadece süpersonik hıza ulaşabilen bir uçak geliştirmek değil. Bildiğiniz üzere Concorde 2003 yılına kadar bunu zaten yapıyordu. Ancak süpersonik bir uçaklar çok yüksek miktarda yakıt tüketiyordu. Petrol fiyatlarının artmasıyla bu maliyet daha da yükseldi ve uçuşları karsız hale getirdi.

Concorde'un gelişmiş teknolojisi ve karmaşık tasarımı nedeniyle bakım masrafları da oldukça yüksekti. Tüm bu nedenler sağladığı zaman avantajını gölgede bıraktı ve süpersonik uçaklar 20 yıldan uzun bir süre kullanılmadı. Boom’un ve rakiplerinin ise önündeki asıl engel ucuz süpersonik uçaklar yapmak.