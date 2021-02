Boeing 777-200 Havada Parçalandı: Motoru Yerleşim Alanına Düştü

ABD'de meydana gelen kazada Boeing 777-200 havada parçalandı. 241 kişinin olduğu uçağın havalandıktan kısa süre sonra motor arızasıyla karşı karşıya kaldığı ve parçalarının yerleşim bölgesine düştüğü kaydedildi.

ABD'de yaşanan uçak kazası sosyal medyanın gündemine düştü. United Airlines'a ait Boeing 777-200, Honolulu'ya giden bir uçuşta motor arızasıyla karşı karşıya kaldı. Motorlardan biri arızalandı ve alev aldı. Hatta parçalarının bir kısmı yerleşim alanlarına düştü.

Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen uçak kazasında, Denver'dan Honolulu'ya uçan bir Boeing 777-200 arızalandı. Kalkıştan kısa süre sonra bir patlama yaşandığı ve uçağın motorlarından birinin alev almaya başladığı aktarıldı.

Uçağın parçalanan motor üniteleri yerleşim alanlarına düştü. Uçak motorunun parçaları, Colorado'nun Broomfield kasabasından gelen fotoğraflara göre pek çok yerleşim alanının bahçesine dağılmış durumda. Polisin ilk bulguları, hem yerleşim alanlarında hem de uçakta kimsenin yaralanmadığını söylüyor.

Ayrıca arızalanan Boeing 777-200 Denver havaalanına güvenli bir şekilde inmeyi başardı. Uçakta 10'u mürettebat olmak üzere 241 kişi vardı ve kimsenin yara almadığı belirtildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından araştırılana kadar motor parçaları da yerleşim alanlarında tutulacak.

Boeing 777-200 uçağının başına ilk kez böyle bir olay gelmiyor. Bir süre önce Goose Körfezi'ne inen Air France A380'in bilinmeyen bir motor arızası yaşadığına şahit olmuştuk.

BREAKING: Giant metal engine piece just landed in this Broomfield person's yard after plane flying over experienced explosion @9NEWS pic.twitter.com/ZpZkXClFlr