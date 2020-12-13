Boeing Tanker Drone'u İlk Defa Yakıt Kapsülüyle Test Edildi

Geçtiğimiz gün ilk defa Boeing tanker drone yakıt kapsül testi gerçekleştirildi. Geliştirildiğinden bu yana ilk kez yakıt ikmal kapsülüyle birlikte test edilen MQ-25 tanker drone'u, ABD Donanmasının savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapmayı hedefliyor.

Önümüzdeki dönemde insanlar, uçakların yakıt ikmaline fazla karışmayacak gibi gözüküyor. Boeing, MQ-25 tanker drone'un test versiyonunu ilk kez yakıt ikmal bölmesiyle (ARS) uçurarak, askeri uçakları havada doldurmaya bir adım daha yaklaştı. 2,5 saatlik uçuş, otonom drone'un yakıt ikmali kapsülünün başarılı bir şekilde çalıştığını gösterdi.

ABD uçak devi Boeing, kurulu yakıt ikmal ekipmanına sahip MQ-25 insansız tanker uçağının prototipinin ilk uçuş testlerini gerçekleştirdi. Bu test kapsamında uzmanlar, üstten yakıt ikmali konteynerinin uçağın aerodinamiği üzerindeki etkisini test etti.

Boeing tanker drone yakıt kapsül testi başarılı sonuçlandı

Amerikalı uçak üreticisi Boeing, T1 olarak da bilinen MQ-25 taşıyıcı tabanlı tanker drone'unu yakıt ikmal deposuyla test ederek önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket tarafından belirtildiği üzere yakıt ikmal kapsülü, savaş uçaklarına havada yakıt doldurmasını sağlayacak hortum ve depo sistemini barındırıyor.

ABD Donanmasının İnsansız Havacılık program yöneticisi Chad Reed, "ARS ile uçan bir test varlığına sahip olmak, MQ-25'in nasıl kullanabileceğimize dair değerlendirmemize bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor. Drone'un filodaki birincil görevi havadan yakıt ikmali yapmak olacak" ifadelerini kullandı.

Boeing, 2018'de MQ-25 drone'unu geliştirmek için bir ihale kazanmıştı. Bu anlaşma kapsamında şirket; dört araç tasarlayacak, üretecek ve ABD Donanmasının savaş uçaklarına destek olacak ekipmanları sunacak. Boeing'in MQ-25 drone'u ise eğimli gövdesi ve normal kanadıyla bu görevi başarıyla yerine getirecek gibi görünüyor.

ABD'li şirketten gelen açıklamaya göre, cihazın uçuş testleri bir buçuk yıldan fazla sürecek. Bu tür kontroller, yakıt ikmali de dahil olmak üzere tüm drone sistemlerinin çalışması hakkında eksiksiz bilgi sağlayacak ve bunları değiştirmeye izin verecek. Boeing daha sonra, ilki 2021'de orduya teslim edilecek olan dört MQ-25 prototipinin kapsamlı testlerine başlayacak.