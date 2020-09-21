Airbus Hidrojenle Çalışan Sıfır Emisyonlu Konsept Uçaklarını Duyurdu

Airbus 2035 yılına kadar hizmete girmesi planlanan dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçağı için üç konsept geliştirdi. Airbus'ın geliştirdiği tüm konsept uçakların birincil güç kaynağı olarak hidrojeni kullanması ve sıfır emisyonlu olması amaçlandı.

Avrupalı ​​havacılık devi Airbus 2035 yılına kadar hizmete girebileceklerini söyleyerek üç hidrojen yakıtlı konsept uçağını yayınladı. ZEROe adlı tasarımların boyutları ve stilleri farklılık gösteriyor ancak hepsinin birincil güç kaynağı olarak hidrojenden beslenecek.

Airbus ZEROe sıfır emisyonlu üç konsept uçak

ZEROe adı verilen ilk iklim nötr, sıfır emisyonlu ticari uçaklar için üç konsept içerisinde Turbofan tasarımı 200 yolcuya kadar taşıyabiliyor, kıtalar arası çalışabiliyor ve yanma yoluyla jet yakıtı yerine hidrojen ile çalışan modifiye bir gaz türbini motoru ile güçlendiriliyor.

Turboprop tasarımı olarak duyurulan uçak konsepti ise modifiye edilmiş gaz türbini motorları kullanılarak çalıştırılacak ve 1000 deniz milinden fazla menzile sahip olacak ancak daha az yolcu taşıyacak.

200 yolcuya sahip olan bileşik-kanat gövdeli tasarım konsepti uçağın ana gövdesi ile birleştiği tasarımı benimsiyor. Geniş gövde, hidrojen depolama, dağıtımı ve kabin düzeni için birden fazla seçenek sunuyorken hidrojen yakıtı, uçağın arka tarafındaki basınç bölmesinde depolanıyor.

Airbus CEO’su Guillaume Faury yaptığı açıklamada “Bu, ticari havacılık sektörü için tarihi bir andır ve bu endüstrinin şimdiye kadar gördüğü en önemli geçişte öncü bir rol oynamayı planlıyoruz. Bugün açıkladığımız konseptler, dünyaya sıfır emisyonlu uçuşun geleceği için cesur bir vizyon sunma yolundaki çabalarımıza bir bakış sunuyor." dedi ve şu şekilde devam etti:

"Hem sentetik yakıtlarda hem de ticari uçaklar için birincil güç kaynağı olarak hidrojenin kullanımının havacılığın iklim etkisini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum”