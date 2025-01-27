Havayı Yakıta Çeviren Teknoloji: Uçaklar Artık Karbondioksitle Uçacak!

Uçaklar artık havadaki karbondioksiti emerek uçacak. Evet, yanlış duymadınız. Lydian Labs adlı bir şirket, tam da bunu yapmanın yolunu buldu. Söz konusu teknoloji, hem çevreyi koruyacak hem de yakıt maliyetlerini düşürecek. Peki bu nasıl çalışıyor?

Bu Şirket Karbondioksiti Jet Yakıtına Dönüştürüyor

Lydian Labs, havacılıkta devrim yaratacak bir teknolojiye imza attı. Şirket, havadaki karbondioksiti jet yakıtına dönüştürerek hem çevre dostu hem de ekonomik bir yakıt alternatifi üretmeyi başardı. Lydian Labs, havadaki karbondioksiti özel filtrelerle topluyor veardından suyu elektroliz ederek hidrojen elde ediyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrikle, karbondioksit ve hidrojeni birleştirerek sentetik jet yakıtı üretiyor. Bu işlem sonucunda, geleneksel jet yakıtıyla neredeyse aynı özelliklere sahip bir hidrokarbon elde ediliyor. En büyük avantajı ise bu yakıtın, mevcut uçak motorlarında herhangi bir değişiklik gerektirmeden kullanılabilmesi.

Yani bu yakıt için özel bir jet motoru kullanmak ya da modifikasyon yapmak mümkün değil. Şirketin CEO’su Joe Rodden, “Biz kimya dehası değiliz, sadece işi daha ucuz ve pratik hale getirdik” diyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin bol olduğu bölgelerde, bu yöntemle üretilen yakıt, biyoyakıtlarla bile rekabet edebilecek düzeyde.

Hatta elektrik fiyatları düştükçe, maliyetler daha da azalacak. Bu teknoloji sadece sivil havacılıkla sınırlı değil. ABD ordusu, dünyanın en büyük fosil yakıt tüketicisi. Özellikle savaş bölgelerindeki üslerde yakıt ikmali, hem pahalı hem de tehlikeli. Lydian, bu üslerde kurulacak reaktörlerle, güneş veya rüzgar enerjisi kullanarak yerinde yakıt üretmeyi planlıyor.

Böylece hem lojistik maliyetler düşecek hem de askerlerin hayatı kurtulacak. Lydian, Kuzey Carolina’da günde 95 litre yakıt üretebilen bir tesis kurdu. Bu miktar ne yazık ki şimdilik bir Boeing 737’nin bir buçuk dakikada tükettiği yakıta eşdeğer. Ancak hedefler en geç 2027'de ticari ölçekte üretim yapabilmek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lydian Labs'in karbondioksit ile ürettiği yakıt, geleneksel fosil yakıtların yerini alabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizime paylaşabilirsiniz.