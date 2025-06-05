Borderlands Serisinin Efsane Oyunu Ücretsiz Oldu! Kütüphaneye Ekleyin
Borderlands 2 ücretsiz oldu. Peki, Borderlands 2'yi bedava oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte kampanyaya dair ayrıntılar!
Borderlands serisini henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Borderlands 2 ücretsiz hâle geldi. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Kampanya 8 Haziran 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Borderlands 2'yi ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!
Borderlands 2 Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Borderlands 2'nin sayfasını görüntüleyin.
- "Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.
Borderlands 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3
- İşlemci: Çift çekirdek 2.4 GHz işlemci
- RAM: 2 GB
- Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8500 / ATI Radeon HD 2600
Borderlands 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Windows Vista / Windows 7
- İşlemci: Dört çekirdekli 2.3 GHz işlemci
- RAM: 2 GB
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5850