Borderlands Serisinin Efsane Oyunu Ücretsiz Oldu! Kütüphaneye Ekleyin

Borderlands serisini henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Borderlands 2 ücretsiz hâle geldi. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 8 Haziran 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Borderlands 2'yi ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Borderlands 2 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Borderlands 2'nin sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

Borderlands 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP3

Windows XP SP3 İşlemci: Çift çekirdek 2.4 GHz işlemci

Çift çekirdek 2.4 GHz işlemci RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

13 GB kullanılabilir alan Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8500 / ATI Radeon HD 2600

Borderlands 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri