1.864 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor. Peki Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyunlar hangileri?

Epic Games, Ogu and the Secret Forest ve Deathloop'u Bedava Veriyor

Epic Games, Ogu and the Secret Forest ve Deathloop isimli oyunları bedava veriyor. Bu oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Bilmeyenler için Ogu and the Secret Forest, küçük bir yaratık olan Ogu'nun gizemli bir ormanda maceralarını anlatıyor. Renkli ve büyüleyici bir dünyada platforming, bulmaca çözme ve keşif öne çıkıyor. Ogu'nun sevimli tasarımı ve hikaye odaklı yapısıyla sıcak bir atmosfer sunuyor.

Deathloop'ta ise aman döngüsünde sıkışmış bir suikastçı olan Colt'u kontrol ediyorsunuz. Amacınız, aynı günü tekrar tekrar yaşayarak sekiz kurbanı öldürüp döngüyü kırmak. Dinamik silah mekanikleri, akıllı AI ve sürükleyici hikayesiyle FPS ve roguelite karışımı bir deneyim sunuyor.

Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunların sayfasını görüntüleyin.

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Ogu and the Secret Forest ve Deathloop isimli oyunları 12 Haziran 2025 saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.