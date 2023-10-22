Borsa İstanbul Tarihinde Yatırımcı Rekoru: TAB Gıda'nın Halka Arz Sonuçları Açıklandı!

Bünyesinde Burger King, Popeyes, Arby’s, Subway, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci gibi uluslararası ve yerel markaları bulunduran TAB Gıda, tarihin en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdi.

1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda’nın halka arzına Borsa İstanbul tarihinde yatırımcı rekoru kırıldı. İşte haberimizin devamı...

5 Milyon 185 Bin Kişi Katıldı!

TAB Gıda'nın halka arzı için 18-19-20 Ekim tarihlerinde talep toplaması yapıldı. İş Yatırım Menkul Değerler, TAB Gıda'nın halka arz sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Şirketin halka arzına 5 milyon 185 bin kişi katıldı ve böylece Borsa İstanbul tarihinin halka arz yatırımcı rekoru kırılmış oldu. Planlananın iki buçuk katı taleple karşılaşıldığı kayıtlara geçti.

Şirketin payları 130,00 TL fiyattan halka arz edildi. Açıklanan verilere göre 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşti.

4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

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