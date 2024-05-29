Bosch Türkiye'den Büyük Atılım: Hidrojen Teknolojisinin Merkezi Bursa Olacak!

Bosch Türkiye, hidrojen teknolojisinde küresel bir devrim yaratmak için harekete geçti. Bursa’yı hidrojen teknolojisinin dünya çapındaki üretim merkezi haline getirmeyi hedefleyen Bosch, bu alanda Türkiye'yi geleceğin lideri yapmayı planlıyor.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, "Türkiye’yi geleceğin hidrojen teknolojisinde üretim lideri haline getirmek için yola çıktık" diyerek büyük bir vizyon sundu.

Korioth, 2026 yılında hidrojen enjektörü üretimine başlanacağını ve Bursa'nın bu alanda dünya çapında bir Ar-Ge ve üretim merkezi olacağını açıkladı. Bosch'un bu yatırımı, hem iç pazarda hem de ihracatta Türkiye'yi güçlü bir oyuncu haline getirecek.

Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcılarından biri olan Bosch, geleceğin çevreci teknolojisi olan hidrojende Bursa’ya önemli yatırımlar yaparak büyük bir dönüşüm başlatıyor.

Bosch Türkiye'nin Gelecek Planları Neler?

Daniel Korioth, 2023 yılında Bosch Türkiye'nin euro bazında yüzde 31'lik bir artışla 2,3 milyar euroluk yurt içi konsolide satış gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu artış, genç Türk tüketicilerin beklentilerini aşarak enflasyon nedeniyle alımlarını öne çekmelerine bağlandı ayrıca Korioth, Bursa'nın hidrojen teknolojisinde Ar-Ge ve üretim merkezi haline getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bosch Türkiye, Bursa'daki üretim tesislerinde 2026 yılında ticari araçlar için hidrojen enjektörü üretimine başlayacak.

Bursa'daki Bosch Üretim Çözümleri iş kolunun odaklandığı alanlar arasında elektromobilite, içten yanmalı motorlar, H2 motorlar, şasi ve sensörler gibi yüksek teknolojili ürünlere yönelik makineler bulunuyor.

Bosch'un Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinde hidrojen konusunda yürütülen yoğun araştırmaların yanı sıra, Bursa'daki Bosch Güç Çözümleri fabrikasında mühendisler direkt enjektör prototipi ve hidrojen motorları için yenilikçi ürünler üzerinde çalışıyor.

Almanya'daki geliştirme departmanları ile yakın iş birliği içerisinde çalışan mühendisler, 2026 yılından itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacaklar. Bosch ayrıca, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği sağlıyor.

Bosch, Türkiye'de hidrojen teknolojisinin gelişimine öncülük ederek, Bursa'yı dünya çapında bir Ar-Ge ve üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu adım, Türkiye'nin çevreci teknolojilerde ileri bir konuma gelmesine katkı sağlayacak.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, şirketin büyüyen elektromobilite işi ve Togg ile yapılan iş birliğinin de bu dönüşümde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Bosch, nitelikli iş gücü yetiştirmek için sunduğu eğitim programları ve Bosch Yetenek Akademisi gibi projelerle de Türk sanayisinin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.